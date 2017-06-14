Дадина оштрафовали на 20 тысяч рублей за чтение Конституции на Красной площади
Тверской районный суд Москвы оштрафовал активиста Ильдара Дадина на 20 тысяч рублей за чтение Конституции на Красной площади. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Дадина признали виновным в нарушении части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником митинга порядка его организации либо проведения). Как следует из материалов дела, активист проводил мероприятие в месте, “не предназначенном для публичных акций”.
12 мая Дадин и еще десять активистов были задержаны на Красной площади. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении. 30 мая Ирину Яценко и Сергея Ожича оштрафовали на 15 тысяч рублей, Александра Мацкевича – на 10 тысяч, Людмилу Румегу – на 5 тысяч. Рассмотрение остальных дел перенесли.
Акция “Свидетели Конституции” проходит по двенадцатым числам каждого месяца. Ее участники собираются и публично зачитывают статьи российского основного закона. Проходила ли акция в июне, не сообщалось
Дадин был первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима (
ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (
ВИДЕО). Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.
10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.
В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. 22 февраля президиум ВС постановил освободить Дадина. Из колонии он вышел 26 февраля.
10 марта Дадина задержали, когда он стоял в одиночном пикете у здания ФСИН в Москве на Житной улице. Это произошло после того, как активист отказался показать полицейским паспорт.
2 апреля Дадин участвовал в одиночных пикетах, проводившихся у здания ГУ МВД на Петровке в защиту задержанных на антикоррупционной акции 26 марта. На Дадина, Ожича и Юлию Успенскую в отделе полиции “Тверской” составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП. Кроме того, всех троих пытались допрашивать следователи СКР по недавно возбужденному делу о “призывах к массовым беспорядкам” и вручили им повестки на допрос. Остальных задержанных отпустили из ОВД без протоколов.
26 апреля Тверской райсуд Москвы оштрафовал Дадина на 15 тысяч рублей за эту акцию по части 5 статьи 20.2 КоАП.