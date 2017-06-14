Среда, 14 июня 2017

Госдума приняла во втором чтении поправки к закону “О государственной охране”, ограничивающие доступ к данным о собственности высших государственных чиновников. Это следует из карточки документа в базе данных нижней палаты.

В перечень задач ФСО включен пункт, возлагающий на спецслужбу “обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей”. Поправку ко второму чтению внес единорос Василий Пискарев, бывший первый заместитель главы СКР Александра Бастрыкина.

Таким образом, ФСО сможет требовать убрать из публичного доступа любые сведения о недвижимости, банковских счетах и предприятиях, принадлежащих охраняемым лицам, в число которых ходят высшие госчиновники.

В октябре 2015 года комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложенный ФСБ аналогичный законопроект. Документ устанавливал, что доступ к данным о собственности, помимо самих правообладателей и их представителей, получат лишь “компетентные государственные органы”.

В пояснительной записке утверждалось, что целью запросов выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество становится не объект недвижимости, а персональные данные его обладателя. По их мнению, в дальнейшем эту информацию могут использовать в преступных или компрометирующих целях. По мнению ФСБ, общедоступность реестра позволяет формировать альтернативные базы данных, в том числе для их использования в коммерческих целях, накапливать и актуализировать информацию, тем самым подменяя функции госорганов.

Сейчас сведения из ЕГРП находятся в открытом доступе, запросить их может любой. Исключение составляют лишь документы о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным.

Выписки из ЕГРП часто использует в своих расследованиях Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эти документы не только служат доказательством принадлежности собственности конкретному человеку, но и проследить историю сделок с ней. В частности, в 2014 году ФБК опубликовал данные о даче экс-главы ФСБ, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Документы из ЕГПР также приводились в расследовании о коррупции в окружении премьера Дмитрия Медведева “Он вам не Димон”.