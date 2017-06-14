Среда, 14 июня 2017

Следствие предъявило обвинение активисту Марку Гальперину по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

“Сегодня моему подзащитному предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные при помощи СМИ или интернета)”, – сказал Липцер. По его словам, обвинение предъявлено в рамках дела, которое было возбуждено в отношении Гальперина в прошлом году. Каких-либо подробностей адвокат сообщить не смог, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

В настоящее время Гальперин отбывает административный арест. Во вторник судья Тверского райсуда Москвы Мария Москаленко арестовала его на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Активиста задержали на Тверской во время протестной акции 12 июня.

Перед началом суда Гальперин сообщил, что на 15 июня его вызвали на допрос в качестве обвиняемого в призывах. Активист отметил, что раньше его уже допрашивали по этому делу, но в качестве свидетеля.

7 февраля полицейские задержали Гальперина. Утром они пришли к активисту домой, но он отказался открывать им дверь. “Неизвестные люди пытаются зайти ко мне домой. Полчаса звонили в дверь, не представлялись, теперь пока еще робко, но стараются открыть замок”, – написал активист. Спустя полчаса Гальперин сообщил, что дверь “долбят”, а затем – “пилят”. Когда полицейские начали взламывать дверь, Гальперин выпрыгнул со второго этажа. Однако во дворе его задержали, а затем отвезли на допрос.

После допроса Гальперина отпустили. Адвокат активиста Ксения Костромина сообщила, что Гальперин находится в статусе свидетеля. С него взяли подписку о неразглашении. Точная формулировка, фигурирующая в деле, тогда не сообщалась.