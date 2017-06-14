Среда, 14 июня 2017

23-летняя Татьяна Карпенко и 27-летняя Наталья Гришина, обвиняемые в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, отказываются признавать вину. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

В среду в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове началось разбирательство по существу дела. Предварительные слушания прошли 6 июня. Процесс ведет коллегия под председательством Анатолия Колесника. Обвинение поддерживает младший советник юстиции Виталина Черткова.

В октябре 2016 года Колесник осудил дагестанского салафитского имама Магомеднаби Магомедова (Сильдинского) к пяти годам общего режима. В апреле нынешнего года коллегия под председательством Колесника приговорила основного фигуранта первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслана Зейтуллаева к 12 годам строгого режима.

Карпенко и Гришиной вменяются часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 205 (приготовление к теракту в составе группы лиц; с учетом части 2 статьи 66 УК о назначении наказания за неоконченное преступление – до 10 лет колонии), часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму; от 5 до 10 лет) и часть 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет). Первой из фигуранток инкриминирована также статья 156 кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; до 3 лет колонии). Обвиняемые заключены в СИЗО.

Карпенко – уроженка Цимлянска, а Гришина родилась в Казахстане, но также является гражданкой России. Как уточняет “Коммерсант”, обе учились в Донском техническом университете (на момент задержания были на четвертом курсе) и работали без официального оформления в магазине “Халяль”. Подсудимые не замужем, но у Карпенко есть трехлетняя дочь.

Известно также, что 16 декабря 2015 года Карпенко была оштрафована по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

В деле Карпенко и Гришиной 30 томов. Согласно обвинительному заключению, зачитанному прокурором Чертковой, Карпенко, считающаяся основной фигуранткой, разделяет взгляды “Имарата Кавказ” и “Исламского государства” (в действительности у этих организаций разные взгляды, и на Северном Кавказе ИК конкурирует с ИГ). Как утверждается в деле, осенью 2015 года Гришина по поручению Карпенко оказывала давление на работавшую вместе с ними в “Халяле” Викторию Семенову, чтобы та совершила самоподрыв. Семенова, отметила Черткова, находилась на последних месяцах беременности, а ее муж по фамилии Магомедов, с которым она заключила исламский брак, но расписана не была, погиб в Сирии. Карпенко и Гришина убеждали Семенову, что самоподрыв станет ее местью за мужа.

Фигурантки самостоятельно приняли у нее роды, а сыну сделали обрезание.

Семенова, говорится в деле, ответила согласием “примерно в ноябре 2015 года”. После этого, с декабря 2015-го по 16 января 2016-го, фигурантки начали подыскивать оптимальное место для теракта. Как утверждается, они выбирали между торговым центром “Рио” и мегацентром “Горизонт”.

Кроме того, Карпенко обвиняется в том, что в декабре 2015 – январе 2016 года несколько раз в “грубой и агрессивной форме” оттолкнула свою дочь, мешавшую ей читать Коран.

22-летняя Семенова, в отличие от Карпенко и Гришиной, признала вину и заключила соглашение с прокуратурой. При этом следствие по ее делу, которое рассмотрят в особом порядке, еще не завершено.

Подсудимые категорически отвергли обвинения. Адвокаты Эльвира Бабенко (защищает Гришину по соглашению) и Светлана Волкова (защищает Гришину по назначению) заявили, что Семенова оговорила их клиенток. Все обвинение, заметили защитницы, основывается именно на показаниях этой фигурантки.

Допрос Семеновой состоится на следующем заседании, которое назначено на 10 часов 16 июня. Адвокаты настаивали на ее личном присутствии в суде, однако судьи по ходатайству прокурора Чертковой постановили провести допрос по видеосвязи из СИЗО-4 центрального главка ФСИН в Ростове, неофициально контролируемого ФСБ. Свое ходатайство чиновница обосновала тем, что подсудимые якобы могут оказать на свидетельницу психологическое давление.

Карпенко, Гришина и Семенова вместе снимали флигель на улице Народного ополчения в Ростове. Всех троих задержали 17 января 2016 года. Тогда утверждалось, что при обыске изъяты две пачки эластита весом 400 грамм каждая и “литература, которая может быть экстремистской”. При этом сообщалось, что вместе с тремя женщинами задержали некоего молодого человека.

Между тем в мае прошлого года начальник ростовского ЦПЭ Артур Метцгер, также рассказывая о четырех задержанных по делу, заявлял, что все четверо – женщины.