Четверг, 15 июня 2017

Я могу только порадоваться за россиян. так как они имеют возможность выводить деньги с адсенс на электронный кошелек через систему Рапида. Но я живу не в России. Как вывести деньги с адсенс в Казахстане? А у нас в Казахстане обналичить чек адсенс можно только одним способом и он очень неудобный. В марте я получила уведомление от адсенс, что мне выслан чек и в течение месяца я его получу.Супер!!! Супер учитывая, что рекламу от гугл я поставила на пару своих сайтов, а потом убрала ее, так как сайты были совсем молодые и не хотелось их рекламой портить. То есть реклама показывалась на нескольких страницах и на сайте, который я забросила, так как весь контент переслав на платный хостинг. В общем благополучно я забыла о гугловской рекламе, пока не пришло уведомление.

И давай я радоваться! А когда я через 1,5 недели получила по почте чек , то мои радужные мечты о том как я его обналичу……

Но через пару дней пришлось снять розовые очки. когда я зашла с чеком в свой банк, на меня с изумлением посмотрели, несколько раз переспросили а откуда он , из какой страны и тд. пообещали все узнать, так как что с ним делать не знают. Я не стала сидеть сложа руки, а спросила у гула как же мне обналичить свой чек в Казахстане. Оказалось только два банка у нас могут их обналичить. Сбербанк и Казкоммерцбанк, информирует сайт работа Kaspi bank.

Пришла я в Сбербанк, пришлось ехать в Караганду, так как у нас в городке филиала нет. Здесь приняли мой чек на инкассо. Обратите внимание!!! Чек — это ценная бумага, она должна быть целой. (Я по незнанию когда вскрывала конверт немного повредила край, к счастью совсем чуть-чуть и чек приняли).

Оказалось, что пока банк не получит подтверждение оплаты от банка отправителя, для банка – это всего лишь ничего не значащая бумажка. И надо оплатить 1800 тенге за экспертизу чека. При оплате дают чек и вместе с ним документ в котором прописано, что чек принят банком и на каких условиях. Обналичить чек можно только через 45 дней на 46-й, но это если чек выписан в долларах. Если чек в евро (как было у меня) придется ждать дольше. 1,5 месяца ожидания затянулись на 2 месяца, этому конечно также поспособствовали и праздники коих за эти месяцы было достаточно. После того как я прошли 46 дней , мне сказали звонить и узнавать когда придет оплата, за две недели я знала многих сотрудников по голосу. Меня даже соединяли с начальником отдела,которая постаралась смягчить мое долгое ожидание. И кое какой полезной информацией. Внимание! Чеки лучше получать в долларах.

Оплата приходит в течение 10 дней, но вам выплатят только через 45 дней, банк перестраховывается.

Комиссия за экспертизу чека в долларах меньше около 1250 тенге(а не 1800т как за евро.)

Так что зайдите в настройки и измените евро на доллары. И помните минимальная сумма к выплате 70 евро, учитывая что вы платите еще комиссию минимальную сумму выводить дорого, потому вы можете воспользоваться функцией приостановления выплат . То есть сумма на счету будет увеличиваться, но чек вам отправят только когда вы сочтете нужным. За 150 — 200$ комиссия в 1250 тенге уже не кажется такой большой. Но это уже на ваш выбор.