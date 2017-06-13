Срок ареста фигуранту “дела 26 марта” Андрею Косых продлен до 12 июля
Срок содержания под стражей фигуранта “дела 26 марта” Андрея Косых продлен до 12 июля. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на пресс-секретаря Басманного районного суда Юнону Цареву. Суд по продлению меры пресечения состоялся еще 9 июня.
О ходе следствия в отношении 30-летнего грузчика Косых, уроженца Тамбова, известно мало. Его родственники и адвокат по назначению не отвечают на звонки журналистов. Сообщалось, что Косых полностью признал вину. Однако дела других фигурантов дела, пошедших на сделку со следствием, были отправлены в суд еще в начале мая.
Косых арестовали 13 апреля. Первоначально он содержался в ИВС УМВД по Москве на Петровке, 38. 27 апреля стало известно, что Косых находится в московском СИЗО-5 “Водник”.
Как и прочим фигурантам “дела 26 марта”, Косых грозит до пяти лет колонии по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждает СКР, 26 марта на антикоррупционном митинге в Москве грузчик ударил ногой в голову полицейского 2-го оперполка столичного УМВД Евгения Гаврилова, после чего тот потерял сознание. Ранее Гаврилов проходил потерпевшим по делу болотника Ивана Непомнящих.
22 апреля “Дождь” опубликовал интервью Косых, взятое в ИВС на Петровке. Политзек рассказал, что ранее не интересовался политикой, однако после публикации расследования ФСБ о собственности премьера Дмитрия Медведева в первый раз вышел на протестную акцию. На Тверской Косых увидел, как полицейские бьют демонстрантов. Это возмутило его, и он стал защищать протестующих. По словам политзека, он побил трех силовиков.
Косых заметил, что “сам по себе человек не драчливый”. “Не знаю, как это произошло, – рассказал он. – Но в тот момент происходящее показалось мне несправедливым. Сначала они девушку толкнули, и меня это задело. Потом начали парней брать, но не матерых, а послабее. Один на парапете стоял – схватили, второго била толпа. И каждый раз я спонтанно реагировал – просто такая атмосфера была. Я кидался, чтобы защитить”.
“Дело 26 марта” СКР начал фабриковать непосредственно по окончании антикоррупционной акции. Двое признавших вину фигурантов – 28-летний актер Юрий Кулий и 39-летний столяр Александр Шпаков – уже осуждены в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам общего режима соответственно.