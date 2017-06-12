Понедельник, 12 июня 2017

В Петербурге в 14 отделах полиции по состоянию на 3 часа ночи оставались около 235 граждан, задержанных на антикоррупционной акции. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Фонтанка.Ру называет еще большее число – около 400 человек, – однако, в отличие от ОВД-Инфо, конкретизации данных по отделам не приводит.

В ряде ОП, в частности 6-м, 14-м, 15-м и 64-м, задержанных оставили на ночь, так и не составив на них никаких административных протоколов. В ОП-15, сообщал фотограф Давид Френкель, задержанных после 3 ночи начали будить для оформления бумаг.

В ОП-24, писал блогер Денис Стяжкин, двух задержанных поздно вечером отвели в отдельное помещение и там избили. К ним приезжала скорая.

В ОП-60 к гражданам не допустили защитника, а в ОП-64 задержанных угрозами принудили к дактилоскопии.

Между тем поздно вечером 12 июня в городе начались суды над демонстрантами. Дзержинский райсуд Петербурга арестовал одну из участниц акции, имя которой не уточнялось, на пять суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского) и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей по статье 20.2 (очевидно, речь идет о части 5 этой статьи – нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Всего, по информации ОВД-Инфо на 8 утра, в Петербурге были задержаны 658 демонстрантов, которых доставили в 42 отдела полиции.

В Москве, по данным ресурса на 4 утра, в 42 отдела полиции были доставлены 866 задержанных демонстрантов. По меньшей мере 32 из них оставили на ночь в 11 отделах.

Около полуночи судья Симоновского райсуда столицы Анастасия Лоскутова арестовала инициатора протестов – лидера Партии прогресса Алексея Навального – на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). “Медиазона” опубликовала аудиозапись, на которой Лоскутова консультирует оперативников ЦПЭ относительно оформления протокола на Навального.

Днем 12 июня сообщалось, что на политика также составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП, однако это дело рассмотрено Лоскутовой не было. Когда состоится суд по нему, информации нет.

Вечером из столичного ОП “Люблино” в СКР увезли двух задержанных демонстрантов – Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Сообщалось, что им вменяют нападение на омоновцев с перцовыми баллончиками. О возбуждении дела по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии, следственное ведомство объявило лишь утром во вторник. При этом сообщается лишь об одном, а не о двух подозреваемых.