Понедельник, 12 июня 2017

СКР подтвердил возбуждение дела о нападении на омоновца с газовым баллончиком во время антикоррупционной акции 12 июня на Тверской улице в Москве. Соответствующее сообщение появилось во вторник утром на сайте ведомства.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Следствие ведет управление центрального главка ведомства по расследованию особо важных дел.

Как утверждается, подозреваемый, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу “слезоточивый газ раздражающего действия”. Силовик получил ожог глаз; сообщается, что ему оказана медицинская помощь.

Подозреваемый задержан. Предполагается предъявить ему обвинение, а также определиться с мерой пресечения.

Об инциденте с распылением газа сообщалось уже вскоре после 16 часов. Около 19 часов стало известно, что из столичного ОП “Люблино” в СКР увезли двух задержанных участников протестов – Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Позже СМИ подтвердили, что демонстрантов допрашивают.

Кто из двух участников акции – Шапошников или Давыдов – подозревается по делу, неизвестно.