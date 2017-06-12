Понедельник, 12 июня 2017

На Тверской в середине дня кучками начали собираться немногочисленные представители оппозиции. Они выкрикивали разные лозунги и противодействовали сотрудникам полиции, пытавшейся призвать их к порядку. В связи с этим Алексей Навальный и ряд его сторонников были задержаны правоохранительными органами… Спрашивается, ради чего оппозиция все это делала? Да только для того, чтобы создать картинку для западных телекомпаний, которые смогут сказать: в Москве у президента Путина существует оппозиция! Вот для этого оппозиция в лице тысячной доли москвичей и попыталась превратить всю улицу Тверскую в съемочную площадку, а людей, праздновавших День России, представить как своих сторонников. Они специально провоцировали представителей правоохранительных органов, вынуждая их на принятие самых жестких мер… И все-таки в целом испортить настроение москвичам и гостям столицы им не удалось благодаря общим усилиям столичных властей, МВД, Росгвардии и народных дружинников, обеспечивавших охрану общественного порядка в столице.

“Российская газета”, 13 июня 2017 года

Вчерашний день будет без сомнения эпохою в истории России. В оный жители столицы узнали с чувством радости и надежды, что государь император Николай Павлович воспринимает венец своих предков… Но провидению было угодно сей столь вожделенный день ознаменовать для нас и печальным происшествием, которое внезапно, но лишь на несколько часов, возмутило спокойствие в некоторых частях города… две возмутившиеся роты Московского полка не смирялись… ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках… Небольшие толпы черни окружали их и кричали: ура! Необходимость противопоставить им достаточное число верных войск была очевидна… Конница ударила на слабые остатки бунтовавших, преследуя и хватая их… В десять часов взято было дозорами более пяти сот, кои скитались рассеянные… виновнейшие из офицеров пойманы и отведены в крепость… В городе уже было восстановлено повсеместное спокойствие… Праведный суд вскоре совершится над преступными участниками бывших беспорядков. Помощию неба, твердостию правительства они прекращены совершенно: ничто не нарушает спокойствия столицы…

“Русский Инвалид, или Военные Ведомости”, 19 декабря 1825 года