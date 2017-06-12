Понедельник, 12 июня 2017

В Петербурге открыто дело о нападении на полицейского на несогласованной антикоррупционной акции 12 июня. Об этом сообщает городской главк СКР.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающей до 10 лет колонии. Как утверждается, около 14 часов понедельника на Марсовом поле неизвестный мужчина ударил силовика кулаком в лицо.

По какой причине удар кулаком расценен как “насилие, опасное для жизни или здоровья”, ведомство не поясняет.

СКР пытается установить личность нападавшего, говорится в сообщении.

По информации Фонтанки.Ру, силовику – сотруднику патрульно-постовой службы Центрального района города – выбили зуб. Дело было возбуждено поздно вечером 12 июня.

Накануне это же издание передавало, что полиция Центрального района изучает видео другого эпизода – о нападении на омоновца. Как предполагала Фонтанка.Ру, речь идет об инциденте у памятника Жертвам революции на Марсовом поле. Во время задержаний один из демонстрантов приблизился сзади к омоновцу, одетому в бронежилет, ударил его кулаком в спину, и отбежал. Оперативник в гражданском, снимавший задержания на камеру, погнался за протестующим, но упал, споткнувшись о чью-то ногу. Издание не исключало, что подножку силовику подставили намеренно.

Полицейские намерены установить личность демонстранта, напавшего на омоновца, говорилось в публикации, а затем материалы, возможно, передадут в СКР.

Всего на акции в Петербурге, по данным ОВД-Инфо, были задержаны 658 человек, которых доставили в 34 отдела полиции. Полицейские и омоновцы вели себя крайне жестко, безо всяких оснований применяя насилие к демонстрантам. Примерно 235 задержанных оставили в отделах полиции на ночь; при этом в части отделов протоколы на демонстрантов не оформили.

С вечера понедельника в Дзержинском райсуде города рассматриваются административные дела, сфабрикованные на участников акции. По крайней мере одна демонстрантка арестована.

Ранее стало известно об уголовном деле, возбужденном после акции 12 июня в Москве. В отличие от петербургского, оно расследуется по части 1 статьи 318 кодекса (применение неопасного насилия к представителю власти), санкция которой составляет до пяти лет колонии. Как утверждается, подозреваемый, находясь на Пушкинской площади, распылил из баллончика в глаза омоновцу “слезоточивый газ раздражающего действия”, в результате чего силовик получил ожог глаз.

Подозреваемый задержан, заявляли в СКР. Предполагается предъявить ему обвинение, а также определиться с мерой пресечения.

Вечером 12 июня на допросы по делу в центральный главк СКР были доставлены двое задержанных на акции демонстрантов – Антон Шапошников и Михаил Давыдов. Кто именно из них является подозреваемым, неизвестно.

После предыдущей антикоррупционной акции, прошедшей 26 марта, в Москве, Волгограде и Петрозаводске также были возбуждены уголовные дела. По московскому “делу 26 марта” арестованы семь человек; двое уже осуждены к реальным срокам. Фигурант волгоградского дела получил условный срок; с подозреваемого по петрозаводскому взята подписка о невыезде.