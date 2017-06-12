Понедельник, 12 июня 2017

США и Евросоюз потребовали от российских властей прекратить преследование демонстрантов, задержанных на антикоррупционных акциях 12 июня, и освободить их.

“Соединенные Штаты резко осуждают задержание сотен мирных протестующих, – заявил на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер. – Задержание мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов – это попрание базовых демократических ценностей”.

Спайсер заверил, что в Вашингтоне “будут следить за ситуацией”.

В заявлении на сайте Евросоюза также указывается, что задержания в России “угрожают фундаментальным свободам выражения мнения, объединений и собраний”, гарантированным национальной Конституцией. “Мы ожидаем, что российские власти исполнят свои международные обязательства, данные в том числе Совету Европы и ОБСЕ, относительно соблюдения этих прав”, – подчеркнули в ЕС.

С требованием освободить задержанных выступила также Amnesty International.

На антикоррупционных акциях 12 июня в Москве были задержаны 866 протестующих, в Петербурге, по данным ОВД-Инфо, – 658, в других регионах – 196. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам. Некоторые протестующие, в том числе инициатор акций Алексей Навальный, уже арестованы по административным делам. В Петербурге в отделах полиции удерживаются около 235 демонстрантов, в Москве – 32.

Кроме того, сначала в Москве, а затем в Петербурге СКР возбудил дела о нападениях на силовиков.