Понедельник, 12 июня 2017

В Москве в задержаниях на протестной акции участвовали бывшие сотрудники украинского спецподразделения “Беркут”. Об этом сообщает Диалог.Uа.

В одном из командиров ОМОНа, руководивших разгоном участников акции, пользователи соцсетей опознали экс-начальника киевского подразделения “Беркут” Сергея Кусюка. В период правления Виктора Януковича он неоднократно участвовал в силовом подавлении протестов в Киеве. Сообщалось, что после победы Революции Достоинства беркутовец уехал в Крым.

Кусюк также руководил жестким разгоном Евромайдана в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Летом 2015 года генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий.

Кроме того, на бывшего сотрудника “Беркута” похож еще один участник разгона московской акции. Его фотографию опубликовал присутствовавший на акции в Москве журналист RTVI Алексей Абанин. “Вот этот мужичок подошел и ласково сказал, что сломает мне фотоаппарат и лицо, если я продолжу снимать”, – написал журналист. Пользователи опознали его как некого Василия из Луганска и опубликовали его прошлые фотографии.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциях по данным “ОВД-Инфо” были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.