Понедельник, 12 июня 2017

Судья Ленинского райсуда Ставрополя Андрей Свидлов приговорил лидера регионального отделения “Молодежного Яблока” Кирилла Бобро к полутора годам общего режима по сфабрикованному делу о хранении наркотиков. О приговоре, вынесенном еще 6 июня, лишь неделю спустя сообщили “Кавказ.Реалии”.

Бобро был объявлен виновным по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Согласно фабуле дела, при обыске дома у активиста оперативники ЦПЭ обнаружили марихуану и героин.

Признал ли вину сам подсудимый, не уточняется. Ранее активист заявлял о своей невиновности. Между тем срок, назначенный ему, наполовину меньше минимального – часть 2 статьи 228 кодекса предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Слушания по делу продолжались с 12 мая и заняли четыре заседания.

Оперативники явились к Бобро 16 марта; по итогам обыска активист был задержан. 20-го числа того же месяца судья Ленинского райсуда Ирина Гиевая отправила задержанного в СИЗО. Делом занимался следователь городского ОП “Ленинский” С. Ревенко.

В первые дни после задержания коллеги Бобро по “Яблоку” начали активную кампанию в его поддержку. В частности, экс-председатель партии Сергей Митрохин пикетировал администрацию президента. Сообщалось, что ситуацию взяли на контроль глава МХГ Людмила Алексеева и председатель СПЧ Михаил Федотов.

Однако о приговоре Бобро ни на сайте “Яблока”, ни на сайте “Молодежного Яблока” не сообщалось.

За две недели до задержания по уголовному делу, 28 февраля, тот же Ленинский райсуд арестовал Бобро на трое суток за одиночный пикет с лозунгом “Долой чекистов!” у здания краевого УФСБ. Оппозиционера объявили виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без согласования).