Понедельник, 12 июня 2017

В нападении с газовым баллончиком на омоновца во время антикоррупционной акции в Москве подозревается несовершеннолетний. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на функционерку “Открытой России” Марию Баронову.

Речь идет о 17-летнем Михаиле Галяшкине. Как рассказала Баронова, сейчас он находится в СКР. От дачи показаний Галяшкин отказался, сославшись на статью 51 Конституции.

Накануне сообщалось, что на допросы по делу из ОП “Люблино” в СКР вывезли двух других задержанных на акции – Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Однако подозреваемыми они не стали – обоих возвратили в полицию.

Шапошников во вторник доставлен в Тверской райсуд Москвы. Ему грозит арест до 15 суток по административному делу. Давыдова освободили из отдела еще накануне.

ОВД-Инфо в понедельник упоминало Галяшкина в числе демонстрантов, находящихся в ОП “Текстильщики”.

Поиск в Google дает одну ссылку на ВК-страницу москвича с именем Михаил Галяшкин. Однако при переходе по ссылке отображается уведомление о том, что страница удалена.

Во вторник утром СКР подтвердил возбуждение дела о нападении на омоновца. Дело квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Следствие ведет управление центрального главка ведомства по расследованию особо важных дел.

Согласно фабуле дела, подозреваемый, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу “слезоточивый газ раздражающего действия”. Силовик получил ожог глаз; как утверждается, ему потребовалась медицинская помощь.

Позже во вторник появилась информация еще об одном деле – о подрыве взрывпакета на Тверской 12 июня. Заявлялось, что 29-летний уроженец Дагестана бросил взрывпакет в толпу во время “праздничных мероприятий”. О пострадавших не сообщалось.

Дело, как утверждалось, открыли по статье 213 УК (хулиганство). Согласно УПК дела о хулиганстве подследственны полиции. Сообщалось также, подозреваемого освободили под подписку о невыезде, несмотря на отсутствие регистрации в Москве.

Имеет ли инцидент какое-либо отношение к несогласованной антикоррупционной акции, неизвестно.

Между тем в Петербурге также возбуждено дело о нападении на полицейского во время антикоррупционной акции на Марсовом поле. В отличие от московского, петербургское дело расследуется по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), санкция которой составляет до 10 лет колонии.

Как утверждается, около 14 часов понедельника на Марсовом поле неизвестный мужчина ударил силовика кулаком в лицо. По некоторым данным, нападавший выбил силовику зуб. По какой причине удар кулаком расценен как “насилие, опасное для жизни или здоровья”, ведомство не поясняет.

Не исключено, что в Петербурге возбудят и второе дело – по факту нападения на омоновца. Во время разгона акции один из демонстрантов ударил силовика кулаком в спину.

После предыдущей антикоррупционной акции, прошедшей 26 марта, в Москве, Волгограде и Петрозаводске также были возбуждены уголовные дела. По московскому “делу 26 марта” арестованы семь человек; двое уже осуждены к реальным срокам. Фигурант волгоградского дела получил условный срок; с подозреваемого по петрозаводскому взята подписка о невыезде.