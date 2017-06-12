Понедельник, 12 июня 2017

Владимир Путин обвинил США в политической и финансовой поддержке чеченских сепаратистов, которых он назвал террористами, в 1990-х – начале 2000-х годов. Как передает РИА “Новости”, такое заявление глава государства сделал в четырехсерийном интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну; первая серия интервью вышла на телеканале Snowtime.

После начала чеченских войн, сказал Путин, Москва надеялась на поддержку Вашингтона, однако США начали “использовать этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России”.

“Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах, – продолжил глава государства. – А что касается оперативной поддержки, финансовой – у нас есть такие доказательства, и более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам”.

ЦРУ, продолжил Путин, направило в Москву письмо, в котором подчеркнуло свое право поддерживать “отношения со всеми представителями оппозиции”. “Ясно было, что речь идет не просто об оппозиционных силах, а речь идет о террористических структурах и организациях. Но тем не менее, их представляли в виде какой-то обычной оппозиции”, – заметил глава государства.

Путин рассказал, что обсуждал ситуацию с тогдашним президентом Джорджем Бушем-младшим и назвал ему имена сотрудников американских спецслужб, работавших на Кавказе. “Реакция президента США была очень правильной, очень негативной, – заключил глава государства. – Он сказал: “Я с этим разберусь”.

Путин также назвал появление “Аль-Каиды” результатом работы Вашингтона. Со времен войны СССР в Афганистане, заявил он, “американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками”. “Американцы сами вырастили и “Аль-Каиду”*, и бен Ладена”, – подчеркнул глава государства.

Позднее же, продолжил Путин, террористы вышли из-под контроля Вашингтона. “И это всегда так бывает. И наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина”, – заметил собеседник Стоуна.