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Яшин и Гальперин арестованы на 15 суток

Понедельник, 12 июня 2017

Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала на 15 суток лидера движения “Солидарность” Илью Яшина, сообщает Интерфакс. Он признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

В суде Яшин заявил, что полицейские задержали его “через три минуты после того выхода из метро”. “Никаких лозунгов я не выкрикивал, противоправных действий не совершал. Я встал на бордюр у здания “Известий” и просто наблюдал за тем, что происходит. Рапорты сотрудников полиции я считаю сфальсифицированными”, – сказал он.

Выступавший в качестве свидетеля один из принимавших участие в задержании сотрудников полиции заявил, что Яшин, “встав на клумбу, находился в группе лиц, мешавших проходу граждан”.

Накануне сообщалось, что Яшин попал в один автозак с лидером SERB Игорем Бекетовым (Гошей Тарасевичем). Там между ними произошла драка. “Прыгнул на меня с кулаками исподтишка, но пару раз огреб с правой”, – прокомментировал инцидент Яшин. Тарасевича вскоре отпустили. На сделанной после этого фотографии у лидера SERB никаких повреждений не видно. Однако сторонники Тарасевича написали, что тот “лежит весь в синяках, у него горит все лицо”.

Во вторник судья того же Тверского райсуда Мария Москаленко арестовала на 15 суток гражданского активиста Марка Гальперина. Ему также была вменена часть 1 статьи 19.3. Активиста задержали на Тверской во время протестной акции.

Перед началом суда Гальперин сообщил, что на 15 июня его вызвали на допрос в качестве обвиняемого по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета). Активист отметил, что раньше его уже допрашивали по этому делу, но в качестве свидетеля.

Позже Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток задержанного на акции 12 июня политика-националиста Вячеслава Мальцева. Ему также вменили неповиновение полицейскому.

Кроме того, Тверской райсуд арестовал Андрея Филимошкина, Александра Баранова и Сергея Подлесного на 10 суток по той же статье. Дело Тимура Ахтямова вернули в полицию для устранения ошибок. Все они и еще 12 задержанных были доставлены накануне в ОП “Останкинский”. На большинство составили протоколы по ст. 19.3. Двоим вменили статью 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) и ночью отпустили из отдела. Во вторник 12 человек вывезли в Тверской суд. Девятерых привезли обратно в ОП и отпустили под обязательства о явке в суд.

Суды над задержанными во время протестных акций в Москве и других городах продолжаются. В Петербурге ОМОН заблокировал вход в Дзержинский райсуд, где проходят заседания по делам задержанных на митинге 12 июня.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциии по данным “ОВД-Инфо” были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.