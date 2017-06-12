Понедельник, 12 июня 2017

Чеченский криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, осужденный к пожизненному сроку как организатор убийства журналистки Анны Политковской, умер 10 июня в колонии “Вологодский пятак” (ИК-5 особого режима на острове Огненный). Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Как рассказала адвокат покойного Елена Харионовская, 59-летний Гайтукаев имел инвалидность II группы, а также страдал циррозом печени. Уже в ноябре 2015 года, вскоре после прибытия в колонию, осужденного поместили в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Столичные врачи, приезжавшие обследовать Гайтукаева, заявили, что “прогноз неблагоприятный, медицина тут бессильна”, рассказала юрист.

Болезнь Гайтукаева, добавила Харионовская, входила в перечень заболеваний, препятствующих содержанию в заключении. Защита подготовила ходатайство об освобождении осужденного, однако до суда больной не дожил.

Между тем племянник покойного Темирлан Гайтукаев сообщил, что в колонии его дядя подвергался избиениям. На свидании с осужденным в “Вологодском пятаке”, рассказал родственник, он видел у заключенного гематомы на всем теле. “Дядя тогда сказал, что синяки – это ничего страшного, пройдут. Но его сильно били по печени и по почкам”, – передает издание слова Тамерлана Гайтукаева.

Харионовская, в свою очередь, заметила, что в 2015 году пыталась добиться возбуждения дела по факту издевательств над своим подзащитным, однако получила отказ. “Суд мотивировал это тем, что факт применения физической силы не доказан и потому нет состава преступления”, – пояснила адвокат.

Во вторник тело покойного выдадут родственникам. Гайтукаев будет похоронен на родовом кладбище в Ачхой-Мартане.

Адвокат Татьяна Окушко, которая готовила жалобу заключенного в ЕСПЧ о нарушениях в ходе процесса, рассказала, что теперь преемниками заявителя в Страсбургском суде будут его ближайшие родственники.

Приговор Гайтукаеву вынес 9 июня 2014 года судья Мосгорсуда Павел Мелехин на основании вердикта присяжных. Помимо убийства Политковской Гайтукаев был также признан виновным в похищении в 1996-м гражданина Армении Ованеса Авеляна.

26 июня 2015 года коллегия Верховного суда подтвердила приговор.

Вместе с Гайтукаевым были осуждены еще четверо фигурантов. Племянник криминального авторитета Рустам Махмудов, признанный непосредственным исполнителем убийства журналистки, также получил пожизненный срок. Бывшему оперативнику УБОПа Сергею Хаджикурбанову дали 20 лет строгого режима, а братьям Махмудова Джабраилу и Ибрагиму – 14 и 12 лет строгого режима соответственно. В апелляции срок Джабраилу Махмудову был снижен до 13 с половиной лет.

В декабре 2012 года в особом порядке осудили еще одного причастного к преступлению – бывшего начальника 4-го отдела оперативно-разыскного управления УМВД по Москве Дмитрия Павлюченкова. Он получил 11 лет строгого режима. На следствии, а затем на суде по основному делу об убийстве Политковской Павлюченков дал показания на соучастников.