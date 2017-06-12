Понедельник, 12 июня 2017

По данным молдавских спецслужб, высланные из страны пятеро российских дипломатов были офицерами Главного разведывательного управления Генштаба России и работали под прикрытием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в молдавском правительстве и два дипломатических источника.

Как установили спецслужбы, дипломаты вербовали в Гагаузии людей для участия в конфликте на востоке Украины. Затем завербованных направляли в тренировочные лагеря, расположенные в Ростовской области на юге России. Называть количество завербованных, а также сообщать другие подробности источники отказались, сославшись на “чувствительность” информации.

Замглавы российского МИДа Григорий Карасин отрицает связь высланных дипломатов с ГРУ. “Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдавии непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил, – сказал замминистра. – Люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии”.

29 мая посольство России в Молдавии получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. Пророссийский президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение правительства, расценив его как “возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера”. “Это, скорее всего, сделано по заказу с Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между президентурой и Кремлем наконец-то был достигнут конструктивный и эффективный диалог”, – написал глава государства.

Официально имена высылаемых не сообщались. По данным СМИ , один из них – помощник военного атташе Александр Гридин, связанный с экс-депутатом парламента Юрие Болбочану.

Болбочану был задержан 17 марта. Ему вменены статьи 337 (измена Родине) и 338 УК Молдавии (шпионаж), каждая из которых предусматривает от 12 до 20 лет заключения. Как утверждается, экс-депутат поддерживал связи с лицами, заинтересованными в получении информации государственной важности, в том числе для дестабилизации положения в стране. В частности, упоминалась фамилия Грудина. Встречи с помощником российского атташе, отмечала прокуратура, проводились в условиях строгой конспирации.