Понедельник, 12 июня 2017

Мещанский райсуд Москвы арестовал на 10 суток директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Об этом он сам сообщил в твиттере.

Рубанов был одним из заявителей митинга на проспекте Сахарова и пришел на место отмененной акции, чтобы выполнить обязанности организатора. По версии полицейских, когда со сцены решила выступить адвокат Виолетта Волкова, Рубанов попытался помешать ей и выключил микрофон. Кроме того, активиста обвинили в том, что он якобы мешал проходу людей на митинг.

“Мне инкриминируют 19.3 за то, что я как организатор не пускал на сцену Волкову, вел себя вульгарно, и вообще плохо себя вел, – отметил Рубанов. – Пишут что меня задержали из-за того что я не начинал митинг. Задержали меня в 14:30, а митинг начинается в 15:00″.

Решения суда пришлось ждать более девяти часов. Как сообщил руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов, полицейские дважды возвращались в отдел полиции, чтобы исправить протокол задержания. В итоге протокол переписали прямо в коридоре суда.

Судья согласилась приобщить к делу видеозапись эпизода с переписыванием протокола, а также “много ходатайств удовлетворила”, отметил Жданов. Однако в итоге судья признала Жданова виновным.

Задержание Романа Рубанова. Видео: Кирилл Шулика

Накануне проведения акции инициатор протестов, лидера Партии прогресса Алексей Навальный заявил об отмене мероприятия из-за давления и препятствий со стороны властей. Он призвал своих сторонников провести акцию ан Тверской улице. Утром в понедельникНавального задержали при выходе из дома.

В ночь на вторник судья Симоновского райсуда столицы Анастасия Лоскутова арестовала Навального на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

12 июня в Москве на антикоррупционной акции по данным “ОВД-Инфо” были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции.

Во вторник Тверской райсуд арестовал на 15 суток Илью Яшина и Марка Гальперина. По 10 суток получили задержанные на акции Андрей Филимошкин, Александр Баранов и Сергей Подлесный. На тот же срок Замоскворецкий райсуд арестовал политика-националиста Вячеслава Мальцева. Всем им вменили неповиновение полицейскому. Суды над задержанными продолжаются и в других городах.