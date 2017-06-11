Воскресенье, 11 июня 2017

Уничтожены все хранившиеся в России запасы зарина. Об этом заявил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин, передает Интерфакс.

“Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы “Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации” мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ – зарин”, – сказал Капашин.

По словам Капашина, утилизация зарина завершилась в час ночи по московскому времени.

Ранее, уточнил военный, уже были уничтожены имевшиеся в стране запасы зарина и хлора. По его словам, Россия, таким образом, уничтожила уже 98,9 процента своих запасов химоружия или 38,5 тысяч тонн отравляющих веществ из 40 тысяч имевшихся в наличии.

Как отмечается, процесс уничтожения российского химоружия должен закончиться осенью этого года.