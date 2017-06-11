Воскресенье, 11 июня 2017

День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

В Москве задержаны свыше 800 участников протестов, в Петербурге – около 550. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской – 12-летний подросток. Двоих задержанных демонстрантов увезли из полиции в СКР. Им вменяют нападение с газовыми баллончиками на силовиков. В ряде других городов протестующие также попали в полицию.

Видеорепортаж Дмитрия Борко.