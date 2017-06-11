Воскресенье, 11 июня 2017

Бывший прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара заявил, что Дональд Трамп уволил его после отказа ответить на телефонный звонок, а до этого было еще два “необычных” звонка от президента. Об этом Бхарара сказал в эфире телеканала ABC News.

По слова экс-прокурора, первый раз Трамп позвонил ему в декабре, еще будучи избранным президентом. Он спросил, все ли в порядке у прокурора. Бхарара не стал ничего говорить президенту. По словам экс-чиновника, он почувствовал себя “немного неудобно”, однако не придал факту звонка большого значения, так как Трамп еще не вступил в должность.

Бхарара отметил, что о похожем звонке в своих показаниях Сенату рассказал экс-глава ФБР Джеймс Коми. Экс-чиновник сказал, что “испытал дежавю”, когда услышал выступление Коми.

Второй звонок, рассказал экс-прокурор, Трамп сделал за два дня до инаугурации. По словам Бхарары, Трамп звонил, чтобы просто “поздороваться и потрепаться”.

На третий звонок, который был сделан уже после вступления Трампа в должность, Бхарара не стал отвечать. На следующий день он оказался в числе 45 служащих Минюста США, которых попросили уволиться.

Как рассказал Бхарара, он сообщил о звонках Трампа начальнику канцелярии министра юстиции. В своем докладе он отметил, что “казалось, что он (Трамп. – Ред.) пытается установить какие-то отношения”.

По словам Бхарары, президент не должен звонить прокурорам, так как это создает конфликт интересов: любой из них мог быть вовлечен в расследование “бизнес-интересов и связей” Трампа. Кроме того, в Нью-Йорке, за один из районов которого отвечал Бхарара, зарегистрирована компания президента Trump Corporation.

Об увольнении Бхарары стало известно 13 марта. Чиновник отказался покинуть должность самостоятельно по требованию администрации США. Бхарара известен свомим антикоррупционными расследованиями. За участие в делах против торговца оружием Виктора Бута и замешанного в торговле наркотиками Константина Ярошенко он включен в “список нарушителей прав россиян”, составленный российским МИДом.