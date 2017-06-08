Четверг, 8 июня 2017

Активисту движения “14%” Дмитрию Борисову, задержанному по “делу 26 марта”, предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката Николая Фомина.

По словам адвоката, у него пока “противоречивые сведения” о том, какие именно действия вменяют его подзащитному,.

Мера пресечения Борисову еще не избиралась, о времени судебного заседания у Фомина нет информации. Протокол о задержании активиста был составлен вечером в четверг, так что 48-часовой срок задержания еще не истек.

Между тем пресс-служба СКР сообщила, что по данным следствия Борисов “в ходе несанкционированного митинга нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей”.

В четверг утром стало известно об обыске у Борисова в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья. После обыска активиста доставили в центральный главк СКР в Техническом переулке.

Позже мать Борисова Иринна сообщила, что ее сына задержали по “делу 26 марта”. Согласно фабуле дела, рассказала мать активиста, 26 марта около 16 часов Борисов “оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения какому-то Ерохину”. Следователь показал ей фотографии, изображающие ее сына в толпе народа. Ирина Борисова отметила, что понять что-либо из этих снимков нельзя. В деле присутствует также видео, которое чиновники силовики продемонстрировать задержанному.

По информации “Медиазоны”, делом занимается следователь Александр Уранов. Ранее он вел дела болотных узников Ивана Непомнящих, Дмитрия Бученкова и Максима Панфилова.

Борисову 31 год, оппозиционной деятельностью он занимается по крайней мере с 2014-го. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

До сих пор было известно о пяти фигурантах “дела 26 марта”; каждому из них было инкриминировано только одно обвинение – по части 1 статьи 318 УК. Всех пятерых отправили в СИЗО. Двое обвиняемых – 28-летний актер Юрий Кулий и 39-летний столяр Александр Шпаков – уже осуждены в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам общего режима соответственно. Продолжается суд над 32-летним разнорабочим Станиславом Зимовцом, который в итоге отказался признать вину. Следствие по делам 30-летнего грузчика Андрея Косых и 32-летнего мастера по ремонту оборудования Дмитрия Крепкина пока не завершено.