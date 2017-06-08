Четверг, 8 июня 2017

Конечно, кто-то вступает в партию, чтобы получить возможности продвинуться. Но в силу высокой внутрипартийной конкуренции… просто членство никаких преференций не предоставляет. Даже если кто-то мечтает о политической или чиновничьей карьере, то таких позиций (депутатский корпус всех уровней, руководителей субъектов, административных центров) не так уж много – около 260 тысяч. И к тому же они не все заняты членами “Единой России”… Не может быть в принципе такого, чтобы человек пришел и заявил сразу, что хочет стать губернатором! Нужно пройти огромный путь в партии, доказать, показать и избираться. Надо еще, чтобы партия тебя выдвинула. Поэтому говорить о том, что люди вступают в нашу партию, чтобы занять какую-то карьерную позицию, – некорректно.

Сергей Неверов, секретарь генсовета “Единой России”, заместитель председателя Госдумы

Павел Сергеевич. Силянс! Я человек партийный!..

Иван Иванович. Какой же вы, Павел Сергеевич, коммунист, если у вас даже бумаг нету. Без бумаг коммунисты не бывают.

Павел Сергеевич. Тебе бумажка нужна? Бумажка?

Иван Иванович. Нету ее у вас, Павел Сергеевич, нету!..

Павел Сергеевич. А мандата не хочешь?

Иван Иванович. Нету у вас мандата.

Павел Сергеевич. Нету? А это что?

Иван Иванович. (Читает.). “Мандат”.

Все разбегаются, кроме семьи Гулячкиных.

Павел Сергеевич. Мамаша, держите меня, или всю Россию я с этой бумажкой переарестую.

Николай Эрдман. “Мандат”