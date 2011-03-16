Четверг, 8 июня 2017

Статья

Присяжные проверенные

Воображаются примерно такие прокурорские монологи в судах, где смутьянов будут лишать гражданства. Вы клялись соблюдать законы? Уважать традиции? Гордиться историей? Географией? Природоведением? Клялся или не клялся? В Бобруйск ездил? Ну и так далее. Вообще если эту идею воплотить в жизнь, то откроются такие перспективы, что прямо дух захватывает.

Илья Мильштейн

07.06.2017

Пара фраз

27.07.2011

Путину вставили зубы

Вера Васильева

16.03.2011

Караулов и "убийцы" из "ЮКОСа"

Известный мем “не насосала, а заработала” забавляет тем, что на дикий вопрос следует серьезный ответ. То есть опрошенная девушка, вместо того чтобы ударяться в слезы или бить с ноги, информирует вопросившего, интеллигентно поправляя очки, о том, как оно было в действительности. Комизм возникает при несоответствии, да, и здесь как раз тот самый случай.

В иной сфере человеческой деятельности, где обретаются депутаты, политтехнологи, журналюги и прочая обслуга большого начальства, дела обстоят ровно наоборот. Там продажность возведена в принцип и составляет смысл существования людей, вовлеченных в политику. Оттого потешные сюжеты выстраиваются иначе и обидные вопросы по-другому звучат. Однако законы юмора неотменимы, и в тех ситуациях, которые вызывают смех, мы наблюдаем привычное несоответствие: на сей раз возвышенно-корыстных запросов и скучной оскорбительной реальности. Порой трагикомическое, что еще больше смешит.

Помнится, в конце марта было зафиксировано событие, которое хотелось назвать бунтом аналитиков. В ходе встречи с единоросами они, взрослые многоопытные мужчины, годные к многоразовому использованию, буквально возопили к небу. Иначе говоря, к администрации президента, откуда политтехнологи давно уже не получали никаких заказов, брошенные на произвол судьбы. “Денег не дают, методичек не дают, темника не дают”, – жаловался один из них, а другой, более известный в качестве спойлера на президентских выборах, даже угрожал бестемпераментному и жадному Кириенко. Дескать, ладно, “не советуйтесь дальше”, еще наплачетесь без нас.

В той же стилистике, но в телодвижениях совсем уж не стесняясь, недавно выступил подзабытый Андрей Караулов. Причем неожиданно для себя выступил, поскольку отчаянные его подметные письма злые люди слили в прессу. Изгнанный из ящика полгода назад за “покушения на Путина” (тематический цикл верноподданнической, но идеологически вредной документалки), он, оказывается, с тех пор многократно взывал к руководству и обращался лично к гаранту с мольбой как-то его трудоустроить. Читать эти письма невозможно без содрогания.

Ибо в них лишний человек изливает всю душу не Начальнику, а другу дорогому Владимиру Владимировичу, но не получает ответа. Повествует о кознях Навального и о своих животрепещущих, никому не ведомых, и грядущих фильмах, разоблачающих этого злодея, но натыкается на стену молчания. Перечисляет услуги, которые готов оказать, но вотще. А в конце одного из писем анонсирует выход романа-эпопеи о 90-х, посвященного президенту, и робко льстит себя надеждой, что у адресата найдется хоть минутка, чтобы книгу полистать. Но сам, похоже, в это не верит и с обидою осознает, что светлый гений Путин никогда не прочитает мрачного гения Караулова. Подобно тому, как Пушкин никогда не читал Достоевского.

Картина, конечно, выходит поразительная. Довольно страшненькая и очень смешная. Богатый господин прогуливается взад-назад, а за ним увязываются толпы взыскующих бабла за свой незатейливый сервис. Ходят, ноют, уговаривают, обнажаются, соблазняют невиданными технологиями, и отдельно от них, как бы за столиком, сидит опальный телеведущий и пишет требовательные письма.

Однако богатый господин в эпоху секторальных санкций, по-видимому, слегка обеднел, да и надоели ему все эти подстилки, вот он и не откликается на их призывы. К тому же богатый господин постарел, и столько сразу ему не надо. А если без метафор, то аналитики со спойлерами и неудачливыми лишними журналюгами давно уже свое отработали, и он знает, что победит на выборах без их советов, от которых тошнит, и без их фильмов, от которых выворачивает немалую часть электората. С Навальным победит или без Навального. Проблема лишь в том, захочется ему идти на выборы или нет, но это он решит позже.

Потому на коне, в позе сверху сегодня те, кто громко никого ни о чем не просит, а личные финансовые проблемы в предвыборные времена решает по-тихому и куда эффективней, нежели Караулов. Вроде Сергея Минаева, успешно перезапустившего свой старый проект на YouTube. К нему уже просится в прямой эфир, предвкушая блаженство, знаменитейшая из дипломаток. Люди, похожие на инсайдеров, утверждают, что реинкарнацию “Контр-ТВ” забашлял небрезгливый и азартный Алишер Усманов, но это не имеет особого значения. Куда важнее воспитательный характер данного мероприятия, когда вдруг как бы из ничего вырастает уютная студия в центре Москвы, и потребляющая алкоголь девушка из “Открытой России” становится все прекрасней на фоне обоих телеведущих, и старенький адвокат Падва убедительно гвоздит Навального. Караулову учиться и учиться.

Ну, а высший класс применительно к первой древнейшей профессии и государственному служению демонстрирует, как всегда, Владимир Вольфович. Президент едва обронил нечто про клятву гражданина РФ, а Жириновский уже прилетел на крыльях любви к Родине с текстом присяги. Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг… всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью, и это, уверяю вас, не виагра. Это огромный опыт кабинетной и публичной работы, накопленный за четыре без малого десятилетия, отзывается в проникновенных словах ветерана. Работы под девизом “Делай что должно, и гори оно огнем” – и не ошибется тот, кто сравнит этот огонь с пожаром хорошо оплаченной страсти. Да ее теперь и не отличишь от настоящей, уже поздно.

Причем, что интересней всего, тут ведь юмора вроде ни на грош, поскольку ни малейшего несоответствия образа Жириновского с его присягой не возникает. Тут гармония, и законы комического не действуют. Но все равно смешно, до колик.