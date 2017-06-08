Четверг, 8 июня 2017

Краснофлотский районный суд Хабаровска оштрафовал на 150 тысяч рублей Алексея Ворсина, координатора регионального штаба лидера Партии прогресса Алексея Навального, сообщает издание Хабаров.Тoday. В вину активисту поставили публикацию сообщения об акции 12 июня до ее согласования городскими властями.

Ворсина признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей или до 30 суток административного ареста. В суде представители центра “Э” настаивали на аресте Ворсина.

“Придрались к посту, который Ворсин написал на своей страничке “ВКонтакте” 29 мая. В тот день мы подали заявку на проведение митинга и шествия в Хабаровске. Алексей (к слову, даже не заявитель митинга!) написал об этом в своем блоге, – отметили в сообществе “Команда Навального – Хабаровск”. – Остаться на свободе в условиях колоссального политического давления сегодня – это, конечно, успех. Но назвать победой сам факт, когда ни в чем не повинного человека судят и крупно штрафуют за абсолютно нормальный пост в интернете, мы не можем. Решение суда собираемся обжаловать сразу после того, как получим постановление по делу”.

Перед антикоррупционной акцией 26 марта на Ворсина также был составлен протокол о нарушении порядка проведения митинга из-за незаконной, по мнению полицейских, агитации. Суд тогда назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Митинг 26 марта мэрия не санкционировала, 12 его участников были задержаны.

12 апреля Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК “Он вам не Димон” о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. “Давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. , – написал политик. – Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами – лучшие три человека”.

29 мая Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. “Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, – написал Навальный. – Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми”. Всего заявки поданы уже более чем в 220 городах

В Москве планировалось пройти шествием от площади Тверской заставы по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Охотного Ряда, а там провести митинг. Однако чиновники потребовали перенести акцию либо на проспект Сахарова, либо на юго-восток столицы. 5 июня организаторы подали новое уведомление, выбрав проспект Сахарова.

В среду мэрия согласовала новую заявку. При этом руководитель штаба Навального Леонид Волков заявил, что маршрут шествия составляет лишь 300 метров и проводить его организаторы не будут, а сразу начнут митинг. Кроме того, мэрия отказалась согласовать установку экранов и дополнительного звукоусиления, сославшись на “соображения безопасности и борьбы с терроризмом”.