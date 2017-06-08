Четверг, 8 июня 2017

Если вы посмотрите все партийные съезды, все наши документы – везде ВКП(б) выступала с антифашистскими, антигитлеровскими заявлениями.

(Ольга Журавлева.) Но договоры-то подписывались, парады-то принимались.

Парады никакие не принимались. Это была передача ключей от Бреста, в который раньше Красной Армии вошли немцы. Никакого совместного парада не было. Это абсолютно ложь либеральная. Все известно. Просто комкору Кривошееву, кажется, передал немецкий офицер старший по рангу, ему соответствующий, условно говоря, контроль над Брестом, который попадал в советскую зону оккупации.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

Совместный парад вермахта и РККА в Бресте 22 сентября 1939 года. На трибуне генерал Хайнц Гудериан и комбриг Семен Кривошеин. Фото: Bundesarchiv