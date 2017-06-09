Пятница, 9 июня 2017

Администрация ярославской ИК-1 вновь поместила болотного узника Ивана Непомнящих в штрафной изолятор, сообщает фонд “Общественный вердикт”. В ШИЗО отправили также Руслана Вахапова, вместе с болотником заявившего об избиении заключенных в колонии.

“Ни Вахапов, ни Непомнящих не были обследованы медкомиссией, как того требует российское законодательство. Причины и сроки наказания неизвестны, так как комиссии по разбору нарушений также не было”, – отметили в “Общественном вердикте”. Позже в фонде уточнили, что Вахапов получил пять суток. О сроке Непомнящих пока неизвестно.

20 апреля Непомнящих отправили на семь суток в ШИЗО, заявив, будто он не выполнил команду “отбой”. Это произошло сразу после подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении политзека.

24 апреля появилась информация, что политзека и еще нескольких заключенных избили. Непомнящих получил травмы ног и поясницы. Он, однако, пострадал меньше других. Руслану Вахапову и Макарову серьезные повреждения нанесли по всему телу. Вахапова несколько раз ударили головой о бетонный пол. Макаров, избитый очень сильно, в знак протеста вскрыл вены.

Между тем 26 апреля стало известно, что судья Заволжского райсуда Ярославля отказалась рассматривать ходатайство об УДО Непомнящих, сославшись на технические неточности. Как отмечалось, бумага “будет направлена адвокатам для доработки”.

28 апреля ЕСПЧ придал приоритет жалобе Непомнящих, Вахапова и Макарова на издевательства в ИК-1 и потребовал принять обеспечительные меры. Все трое заявителей должны были быть в 48 часов обследованы независимыми врачами в присутствии защиты, а результаты обследования направлены в ЕСПЧ. Также от властей страны потребовали представить убедительные доказательства того, что Непомнящих, Вахапов и Макаров имеют беспрепятственный доступ к своим защитникам и к Страсбургскому суду. Наконец, Россию обязали до 4 мая сообщить информацию о результатах разбирательств, проведенных в стране по жалобам заявителей.

Однако руководство ИК-1 отказалось пустить адвокатов к Непомнящих и другим заключенным. Во ФСИН заявили, что “независимая врачебная комиссия”, осмотревшая заключенных 28 апреля, не нашла у них травм.

5 мая ЕСПЧ повторно потребовал от России допустить к заявителям адвокатов и провести медобследование.

В тот же день администрация колонии продлила еще на шесть суток срок содержания Непомнящих в ШИЗО.

В пятницу стало известно, что СКР отказался возбуждать уголовное дело по части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий) об избиении Непомнящих и других заключенных ИК-1. В следственном ведомстве признали законным применение силы к заключенным сотрудниками ФСИН. Юристы “Общественного вердикта” собираются обжаловать отказ.

Между тем к избитым заключенным по-прежнему не пускают защитников. У юриста фонда Якова Ионцева 5 июня не приняли заявление о допуске к избитому заключенному Евгению Макарову. Также к пострадавшим неоднократно не пускали правозащитника Сергея Шарова-Делоне. Однако, отмечают правозащитники, благодаря вмешательству ЕСПЧ в колонии после смены начальника произошли некоторые улучшения. Так, на днях впервые за долгое время не избивали вновь прибывших заключенных, прекратились “профилактические” избиения, а помещенных в ШИЗО прекратили кормить из предназначенной для “опущенных” посуды.