Пятница, 9 июня 2017

Московская полиция предупреждает о возможности провокаций на согласованной антикоррупционной акции 12 июня, полицейские будут жестко реагировать на любые нарушения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы столичного главка МВД.

“В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т.д.), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона. Столичная полиция будет жестко реагировать на правонарушения”, – говорится в заявлении.

“Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий, – подчеркнули в МВД. – Органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы, отмечающих национальный праздник”.

Между тем лидер Партии прогресса Алексей Навалиный сообщает, что столичные власти оказывают давление на подрядчиков, у которых организаторы собирались заказать звукоусиливающее оборудование. Мэрия Москвы уже на пятого нашего подрядчика надавила, заставив его не давать нам даже звук на митинг. Прямая установка: мы митинг им согласовали, но звук и видео запретим. И реально запугивают всех не стесняясь. Ну митинг без звука смысла не имеет. Раз не дают поговорить, то тогда пойдем гулять по улицам Москвы”, – написал политик.

29 мая Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. “Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, – написал Навальный. – Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми”. Всего заявки поданы уже более чем в 220 городах.

В Москве планировалось пройти шествием от площади Тверской заставы по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Охотного Ряда, а там провести митинг. Однако чиновники потребовали перенести акцию либо на проспект Сахарова, либо на юго-восток столицы. 5 июня организаторы подали новое уведомление, выбрав проспект Сахарова.

В среду мэрия согласовала новую заявку. При этом руководитель штаба Навального Леонид Волков заявил, что маршрут шествия составляет лишь 300 метров и проводить его организаторы не будут, а сразу начнут митинг. Кроме того, мэрия отказалась согласовать установку экранов и дополнительного звукоусиления, сославшись на “соображения безопасности и борьбы с терроризмом”.

В пятницу глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников заявил, что накануне массовых акций 12 июня московские власти установят на улицах города камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. “Видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций”, – отметил чиновник.

“Мероприятий в городе запланировано много. В этот раз мы решили применить достаточно серьезные и эффективные технические средства в целях безопасности – будем устанавливать камеры видеонаблюдения с системой индексации личности”, – заявил Черников. Он добавил, что эта система поддерживает функцию “распознавание портрета”.