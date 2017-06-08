Четверг, 8 июня 2017

Госдума приняла во втором чтении законопроект о реновации московского жилья. Информация об этом опубликована на страничке законопроекта в базе нижней палаты парламента.

За законопроект проголосовали 406 депутатов, двое выступили против, двое воздержались.

Третье чтение законопроекта состоится 14 июня.

Ко второму чтению в документ внесли 144 поправки, из них утвердили 120. Согласно этим поправкам, жители переселяемых домов смогут по требованию получить не “равнозначное”, а “равноценное” жилье или денежную компенсацию. Предусмотрена возможность за доплату увеличить площадь новой квартиры.

Новую квартиру власти обязательно должны будут предоставить в пределах того же района. Эта норма, однако, не касается жителей Зеленограда и Новой Москвы.

Теперь при принятии самого решения о расселении, которое должны одобрить две трети жильцов дома, проголосовав в системе “Активный гражданин”, голоса не принявших участие в опросе распределяются пропорционально результатам. Раньше всех, кто не высказался, автоматически относили к сторонникам сноса.

Кроме того, старые дома нельзя будет сносить, пока решение о расселении обжалуется в суде.

Также были уточнены характеристики домов, подпадающих под программу реновации: это только дома “первого периода индустриального домостроения”. К ним в документе относятся здания, проекты которых разрабатывались с 1957 по 1968 годы, строившиеся с использованием типовых изделий, стен и перекрытий.

Незадолго перед голосованием у Госдумы прошла акция против законопроекта, в которой приняли участие несколько десятков человек. Люди держали плакаты “Собянинская “реновация” – варварство XXI века”, “Депутат, сдай свою собственность в фонд реновации” и другие. На забор Госдумы повесили строительную бело-красную ленту, ставшую символом протеста против сноса пятиэтажек. Были задержаны несколько активистов, в том числе лидер московского “Яблока” Сергей Митрохин.

Как сообщила активистка Юлия Галямина, противники реновации сформируют отдельную колонну на согласованном митинге 12 июня. Они уверены, что никакие поправки не устранят фундаментальных дефектов законопроекта, который предусматривает изъятие частной собственности – земельных участков под сносимыми домами.