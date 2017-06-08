Четверг, 8 июня 2017

Deutsche Bank отказался предоставлять американскому Конгрессу информацию, которой может обладать о счетах президента США Дональда Трампа и его возможных связях с Россией. Это следует из письма, которое крупнейший немецкий банк отправил в ответ на запрос конгрессменов, передает Reuters.

В ответе говорится, что банк не может поделиться такой информацией из-за американских законов о конфиденциальности. “Мы надеемся, что вы поймете необходимость для Deutsche Bank уважать правила, которые Конгресс и суды установили для защиты конфиденциальной информации”, – цитирует агентство письмо банка.

Запрос в банк был отправлен 23 мая, под документом подписались пять демократов, членов комитета по финансовым услугам палаты представителей. Первоначально банку дали срок на ответ до 2 июня, однако потом там попросили дополнительное время на изучение запроса.

Как отмечает агентство, комитет по финансовым услугам может через суд обязать Deutsche Bank предоставить необходимые сведения. Однако большинство в комитете составляют республиканцы, и в таком случае демократам придется договариваться с ними.

Между тем, констатирует Reuters, из открытых данных известно, что Трамп брал в Deutsche Bank многомиллионные кредиты на покупку недвижимости.

В январе Deutsche Bank был оштрафован в США на 630 миллионов долларов за нелегальную схему вывода из России 10 миллиардов долларов. По сведениям американских властей, средства выводились с помощью так называемых “зеркальных сделок”, в которые были вовлечены не менее 12 физлиц.