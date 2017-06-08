Четверг, 8 июня 2017

Суд в Брюсселе отменил арест всех российских активов, которые были заблокированы по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа, добивавшихся взыскания с России 50 миллиардов долларов по решению Гаагского арбитража. Об этом сообщает РБК со ссылкой на координирующего международную защиту России по делу главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

По словам Кондакова, речь идет о нескольких объектах недвижимости информагентств ТАСС и РИА “Новости”, а также банковских счетах, используемых для оплаты жилья российских дипломатов.

Как сообщается, решение суда касается только конкретных арестованных активов. В декабре 2016 года суд отклонил апелляционную жалобу России на общий судебный приказ об исполнении вердикта арбитража, выданный в июне 2015 года. Россия продолжает обжаловать решение об исполнении вердикта, однако после снятия ареста с активов это, по мнению Кондакова, “теряет смысл”.

Юрист считает “маловероятным” обжалование отмены ареста акционерами, так как решение Гаагского арбитража, в рамках которого арестовывались активы, уже отменено, а в Бельгии принят новый закон, затрудняющий арест суверенных активов.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, обязав Россию выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за экспроприацию компании. В том же месяце Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 миллиарда евро, а также 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек.

Согласно постановлению арбитража, российская сторона в начале 2000-х годов совершила полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены.

В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных Гаагским арбитражным судом по искам бывших акционеров ЮКОСа.

20 апреля прошлого года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Апелляционный суд установил, что в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода.

В июле Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum обжаловали решение Гаагского окружного суда. “Мы остаемся тверды в своем намерении привлечь Российскую Федерацию к ответственности за экспроприацию ЮКОСа”, – заявил глава представляющей интересы истцов компании GML Тим Осборн. Он уверен, что “апелляция будет успешной”.