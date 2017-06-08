Четверг, 8 июня 2017

В ночь на пятницу бывшего жителя Грозного, чемпиона мира по ММА Мурада Амриева белорусские силовики передали российским пограничникам и сотрудникам ФСБ. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на адвоката Комитета по предотвращению пыток Петра Заикина.

По данным издания, чеченских силовиков при передаче не было. В данный момент Амриев находится у сотрудников ФСБ и о выдаче его кадыровцам речи не идет.

При этом чеченское руководство активизировало усилия по истребованию Амриева. Как сообщили источники, решением вопроса занимается депутат Госдумы Адам Делимханов.

Как рассказал Заикин, выезд нескольких колонн автомобилей из Добрушского РОВД в четверг вечером был обманным маневром. На самом деле Амриев продолжал находиться в РОВД до ночи. Затем его вывезли в пограничный пункт Хорошевка, где и передали российской спецслужбе.

В пятницу телеканал “Дождь” сообщил, что семья Амриева покинула Чечню по соображениям безопасности.

В 2013 году грозненец Амриев сообщил в Комитет против пыток (предшественник нынешнего КППП), что 25 августа того же года кадыровцы похитили его в центре чеченской столицы и отвезли в городское УМВД, где двое суток избивали, пытали током, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы, касающиеся совершенного в 2008 году покушения на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева.

В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии. Самого спортсмена в 2010-м уже допрашивали по делу.

27 августа 2013-го Дашаев привез Амриева к родителям и потребовал, чтобы их старший сын вернулся в Чечню. Семья ответила, что не может гарантировать этого. В таком случае, заметил Дашаев, вся ответственность за покушение ляжет на младшего брата.

На другой день от Амриева потребовали явиться в полицию, однако он проигнорировал вызов и покинул Чечню. Позже он уехал из России. За границей Амриев продолжил спортивную карьеру и стал чемпионом мира по версии World Mixed Martial Arts Federation.

В 2014 году МВД по Чечне подало к Амриеву и КПП иск о защите чести и достоинства, его рассматривал Ленинский райсуд Грозного. Ведомство пыталось привлечь “Грани”, освещавшие дело Амриева, в качестве соответчика, однако иск нашему изданию так и не был предъявлен. В итоге 30 марта 2015 года суд обязал Амриева и КПП опровергнуть публикацию “Граней”. Как отмечали адвокаты, решение в отношении “Граней” представляло собой “абсолютный юридический нонсенс”.

4 июня Амриев въехал в Россию, чтобы подать в Москве документы на новую визу. На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда, чтобы этапировать в Грозный. Как выяснилось, эмигрант находится в розыске по части 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа). Поводом к возбуждению дела послужила опечатка в его паспорте. Ранее Амриева уже разыскивали по этому делу, однако в 2014 году розыск был отменен. 1 февраля нынешнего года спортсмен был объявлен в розыск повторно.

Амриева отправили в ИВС. Как отмечали правозащитники, это было сделано незаконно, поскольку часть 3 статьи 327 УК не предусматривает заключения в колонию.

Во вторник транспортная прокуратура в Брянске постановила освободить Амриева. Однако у здания эмигранта поджидали кадыровцы – двое полицейских оперативников и спецназовцы в масках. Они намеревались похитить Амриева прямо на выходе из ведомства. Одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

Однако спортсмен сумел застать силовиков врасплох. Выскочив из здания, он запрыгнул в машину к поджидавшим его знакомым, и они уехали.

Амриев решил выехать на Украину, где у него есть вид на жительство, через Белоруссию. Юрист КППП Олег Хабибрахманов отметил, что такое решение эмигрант принял самостоятельно и правозащитники о его инициативе осведомлены не были. “Там те же базы данных по розыску, о чем Амриев, видимо, не знал, а у нас не было возможности это ему объяснить”, – написал юрист.

В среду в городе Добруш Гомельской области Амриев был задержан белорусскими пограничниками. Основанием белорусские силовики назвали то, что в России он объявлен в федеральный розыск.

Эмигранта доставили в ОВД Добрушского района. Туда приехал Заикин, но адвокату не дали встретиться с подзащитным. Из случайно услышанного разговора белорусских милиционеров Полонский сообщил, что Амриева собираются в ближайшее время отвезти на границу России и там передать чеченским силовикам. При этом Амриев сказал, что если его отвезут в Россию, то он “может сделать с собой все, что угодно”.

Амриев выкрикнул в окно РОВД, что ему не дают написать заявление о предоставлении убежища в Белоруссии.

Около 20:20 из РОВД одновременно выехали две колонны по три машины. Журналисты и адвокаты пытались преследовать автомобили. Однако несколько машин ушли от погони. Правозащитники решили, что Амриев находился в одной из них и уже передан российской стороне.