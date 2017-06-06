Вторник, 6 июня 2017

Роскомнадзор составил “белый список” из более чем 2000 интернет-ресурсов, которые нельзя блокировать, сообщает “Роскомсвобода”. Письмо с этим перечнем подразделения ведомства рассылают операторам связи.

Помимо государственных ресурсов, в “белый список” вошли адреса, доменные маски и IP многих популярных интернет-сервисов, в частности *.yandex.ru, *.facebook.com, *.vk.com, *.google.*, *.twitter.com, *.youtube.com, *.instagram.com.

В “Роскомсвободе” появление такого списка связывают с тем, что владельцы заблокированных ресурсов стали троллить Роскомнадзор. Они стали включать в DNS запрещенных сайтов IP-адреса государственных, а также популярных интернет-сервисов. В результате провайдеры, механически выполняя предписания о блокировке, ограничивали доступ и к таким сайтам.

“Не представляем, какой еще объем работы по внесению избранных сайтов в “белый список” придется сделать работникам российского надзорного ведомства, но уже сейчас полезли совершенно очевидные ошибки, которые дадут возможность и дальше троллить российские власти”, – отмечают в “Роскомсвободе”. Так, внесение в список маски *.google.* освобождает от блокировки любые сайты, содержащие ее своем адресе.

После принятия закона о блокировках неоднократно возникали ситуации, когда ограничивался доступ к популярным интернет-сервисам. Так, несколько раз блокировался сайт Archive.Org, также известный как Wayback Machine, который содержит полный архив интернета с 1996 года. Сайт работает на основе протокола HTTPS. Это не позволяет ограничивать доступ к отдельным страницам ресурса.

9 марта 2014 года один из крупнейших провайдеров Республики Алтай OngNet по той же причине заблокировал доступ к YouTube из-за постановления Роскомнадзора о блокировке отдельных видеороликов на этом ресурсе. “Вышло постановление Роскомнадзора о блокировке отдельных роликов на YouTube. К сожалению, отдельные ролики мы заблокировать не можем, поэтому приходится пока блокировать весь ресурс”, – рассказал сотрудник провайдера.