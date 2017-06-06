Вторник, 6 июня 2017

Мэрия Москвы согласовала антикоррупционную акцию 12 июня. Ответ организаторам за подписью первого замначальника столичного департамента безопасности Василия Олейника опубликовал в своем твиттере функционер Партии прогресса Леонид Волков.

Сбор участников назначен в 13:30 у дома 38 по улице Маши Порываевой. С 14:30 по этой улице и проспекту Сахарова согласовано шествие, а по его окончании с 15 до 16 часов – митинг. Численность участников – до 15 тысяч человек.

Однако на своей ФБ-странице Волков отметил, что маршрут шествия составляет лишь 300 метров и проводить его организаторы не будут, а сразу начнут митинг, причем не с 14:30, а с 14 часов.

Также функционер написал, что Олейник отказался согласовать установку экранов и дополнительного звукоусиления, сославшись на “соображения безопасности и борьбы с терроризмом”.

Начальник департамента безопасности Москвы Владимир Черников в комментарии “Эху Москвы” объяснил запрет экранов и звукоусиления недавним инцидентом в итальянском Турине. Вечером 3 июня там возникла давка у экранов, на которых транслировался футбольный матч. Пострадали свыше 1,5 тысячи человек.

“У нас есть понимание того, что после событий в Турине демонстрация материалов на видеоэкранах может создать предпосылки скопления участников и как следствие – ненормативного увеличения плотности людей на ограниченном участке территории. Не более того”, – заверил чиновник.

Уведомление о новой антикоррупционной акции в Москве лидер Партии прогресса Алексей Навальный подал 29 мая. Планировалось пройти шествием от площади Тверской заставы по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Охотного Ряда, а там провести митинг. Однако чиновники потребовали перенести акцию либо на проспект Сахарова, либо на юго-восток столицы. 5 июня организаторы подали новое уведомление, выбрав проспект Сахарова.