Вторник, 6 июня 2017

В Невском райсуде Петербурга идут слушания об арестах участников сайентологического движения. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Судья Татьяна Михайлова по ходатайству следователя ФСБ отправила до 5 августа в СИЗО начальницу отдела Сайентологической церкви Петербурга по официальным вопросам 38-летнюю Анастасию Терентьеву. Адвокат добивался отправки Терентьевой под домашний арест или освобождения под залог 1 миллион рублей, однако Михайлова заняла сторону следователя.

Позже во вторник ТАСС передал, что на тот же срок – до 5 августа – арестован главбух организации Сахиб Алиев.

Как сообщает РАПСИ, в четверг будут рассмотрены ходатайства об аресте еще двух сайентологов – духовного лидера петербургской организации Ивана Мацицкого и исполнительного директора Галины Шуриновой.

Между тем срок задержания пятой фигурантки – Констанции Есаулковой, помощницы Терентьевой, – на слушаниях в среду был продлен еще на 72 часа по ходатайствам как адвоката, так и следователя. Повторный суд о выборе Есаулковой меры пресечения пройдет в пятницу, 9 июня.

По информации Газеты.Ру, всем пятерым вменяются пункт “б” части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере; до 5 лет колонии), пункт “в” части 2 статьи 282 УК (унижение человеческого достоинства, совершенное организованной группой; от 3 до 6 лет) и часть 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества; от 6 до 10 лет).

Согласно фабуле дела, передает Интерфакс, подозреваемые с января 2013 по июнь 2016 года незаконно выручили свыше 276 миллионов рублей от продажи курсов “Дианетика: эволюция науки” и “Мини-шляпа”.

Название социальной группы, члены которой якобы подверглись унижению человеческого достоинства, Фонтанка.Ру передает как “источники неприятностей”, Интерфакс – как “лица, доставляющие неприятности”. Так, поясняется в публикации агентства, сайентологи называют людей, выходящих из их церкви. Как заявил на слушаниях следователь, одной из мер давления на таких людей является издание этических приказов внутри организации.

Как отмечает “Сова”, сайентологи действительно используют определение “потенциальные источники неприятностей” в отношении лиц, покидающих церковь.

Дело против членов петербургских сайентологов ФСБ возбудила еще в апреле 2016 года; на сегодня срок следствия продлен до сентября 2017-го. 29 марта нынешнего года обыск по делу прошел в офисе движения в подмосковном городе Лосино-Петровский. 6 июня силовики

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