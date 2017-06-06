Вторник, 6 июня 2017

Законы о защите прав человека нужно изменить, если они “встанут на пути” борьбы с терроризмом. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Би-Би-Си.

Мэй призвала ввести более длительные тюремные заключения для осужденных за терроризм и упростить депортацию иностранных подозреваемых в терроризме на родину.

“Я также имею в виду ограничение свободы и передвижения подозреваемых в терроризме, в том случае когда у нас достаточно оснований, чтобы считать их угрозой, но недостаточно для того, чтобы преследовать их в суде, – заявила Мэй. – И если наши законы о правах человека встанут у нас на пути, мы изменим законы”.

Мэй также заявила, что рассмотрит возможность увеличения времени содержания под стражей подозреваемых до 28 дней без предъявления обвинений. В 2011 году этот срок был сокращен до 14 дней.

Оппозиционные британские партии раскритиковали меры, предложенные премьером. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что нужно выделить больше средств для полиции и служб безопасности, чтобы защитить демократические ценности, включая законы о защите прав человека. Лидер либеральных демократов Тим Фэррон обвинил Мэй в запуске “гонки ядерных вооружений” в отношении законов о терроризме. “Все, что она сделает, приведет к уменьшению свобод, а не терроризма”, – заявил он.

4 июня, после терактов в Манчестере и Лондоне, Мэй заявила, что ответом на волну террора должны стать новые международные соглашения по регулированию интернета. “Мы не можем предоставить этой идеологии (исламизма. – Ред.) укрытие для вызревания. Между тем именно это обеспечивают ей интернет и крупные компании, предоставляющие интернет-услуги, – заявила премьер. – Мы должны совместно с нашими союзниками – властями демократических стран – выработать международные соглашения по регулированию киберпространства, чтобы предотвратить распространение экстремизма и планирование терактов. И у себя дома мы должны сделать все возможное, чтобы снизить риски онлайн-экстремизма”.

По словам Мэй, идеология джихада извращает исламские ценности, объявляя их несовместимыми с западными. Этой идеологии ненависти следует противопоставить “британские ценности плюрализма”, подчеркнула Мэй. При этом Британия должна принять внутриполитические меры по борьбе с исламским экстремизмом, покончив с “излишней толерантностью” в отношении исламизма, полагает премьер. Она также высказалась за расширение полномочий полиции и спецслужб.