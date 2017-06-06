Вторник, 6 июня 2017

В Тегеране в здании парламента Ирана неизвестные открыли стрельбу. Несколько человек получили ранения, сообщает агентство Tasnim.

В нападении участвовали четыре человека, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетами. Огонь был открыт в коридоре, в то время как депутаты находились в зале заседания. По меньшей мере восемь человек получили ранения.

Здание парламента окружено силами безопасности. Ближайшая станция метро закрыта. По сообщению государственного агентства Press TV‏, силовики “взяли ситуацию под контроль”. По меньшей мере двое террористов задержаны.

Одновременно началась перестрелка в мавзолее аятоллы Хомейни на юге Тегерана. Ранены пять человек. Один из террористов совершил самоподрыв, второй убит. Еще один нападавший арестован.

Между тем СМИ сообщают о семи погибших. Неизвестно, входят ли в это число убитые террористы. Эти данные официально не подтверждены. также власти не подтверждают сообщения о взятых в здании парламента заложниках.

Ответственность за теракты в Тегеране взяло на себя “Исламское государство”, сообщает Интерфакс со ссылкой на иранское информагентство FARS.

Однопалатный парламент Ирана, Исламский консультативный совет, состоит из 290 депутатов. Депутаты парламента избираются всенародным голосованием на 4 года. Кандидаты в депутаты утверждаются Советом стражей. Парламент занимается принятием законопроектов и бюджета, ратификацией международных договоров.

В сирийском конфликте Иран занимает сторону диктатора Башара Асада. Вооруженные отряды иранских “добровольцев” участвуют в боевых действиях на стороне правительственных войск.