Среда, 7 июня 2017

Владельцы котов знают, что от правильно подобранного питания и качества корма во многом зависит здоровье, хорошее самочувствие и великолепный внешний вид ласковых питомцев. Именно поэтому к выбору подходящей продукции, из которой формируется рацион мурлыки, необходимо подходить ответственно. Современные производители предлагают разные виды кормов, среди которых нужно выбрать оптимальный вариант.

Классификация: что можно приобрести в зоомагазине?

С учетом качественных характеристик, корма делятся на предложения эконом, премиум и суперпремиум класса. Самой дорогостоящей и элитной считается категория холистик.

Кроме подобной классификации есть и другая, которая учитывает возраст, физиологические особенности питомца, а также его активность. Существует специальный корм для котят, для взрослых и пожилых животных, а также стерилизованных или нуждающихся в лечебной диете животных.

Сухой или влажный корм: что выбрать для питомца?

Корма бывают не только сухими, но и влажными. Основное различие между ними заключается в количестве присутствующей в составе жидкости. В первом варианте ее содержится не более 10%, во втором – около 80%. Для формирования правильного рациона животному можно предлагать один из этих видов или выбрать комбинированную схему питания.

Сухой корм для кошек удобен в использовании. Даже если питомец не съест всю предложенную пищу, гранулы могут храниться в миске на открытом воздухе длительное время без потери своих вкусовых и полезных свойств. Сухой корм обеспечивает гигиену ротовой полости питомца, очищая зубы от остатков различной пищи.

Влажный вариант больше подойдет тем котам, у которых наблюдается пониженный уровень жидкости в организме, имеются нарушения в работе мочевого пузыря. Такой корм нельзя оставлять длительное время без упаковки. Ту часть, которую кот не съел, необходимо выбросить и не использовать для повторного кормления.

Где купить качественную продукцию?

Приобрести кошачий корм онлайн можно в интернет-супермаркете «Золотая Нива». Здесь в широком ассортименте представлены варианты полноценного питания для питомцев в виде сухих смесей, подушечек или желе. Каждый заботливый хозяин имеет возможность купить продукцию с различными вкусами, предназначенную для животных любого возраста.

Оформить заказ можно в телефонном режиме или воспользоваться виртуальной корзиной на сайте магазина.