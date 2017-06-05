Понедельник, 5 июня 2017

На слушания в Госдуме не пустили противников программы реновации московского жилья, в том числе депутатов Мосгордумы от КПРФ Елену Шувалову и Николая Зубрилина. Об этом сама коммунистка сообщает на своей странице.

“Противники изменений в закон о статусе столицы по так называемой реновации, пришедшие к Государственной Думе, не допускаются на парламентские слушания. Для прохода остальных – коридор из ОМОНа и какие-то списки. Слушания власть предержащие явно задумали сделать ангажированными – в ключе строительных корпораций”, – написала Шувалова.

Как рассказал “Новой газете” Зубрилин, ему позвонили из аппарата Мосгордумы. “Сообщили, что я не буду пропущен, потому что я не являюсь жителем пятиэтажки”, – отметил депутат. По словам Шуваловой, ей также позвонили из Мосгордумы и сказали, что ее имя убрали из списка гостей по просьбе представителей Госдумы. “Ко мне обращаются жители из разных районов Москвы с жалобами, что их также не включают в списки”, – отметила депутат.

Шувалова заявила, что она намерена провести акцию возле Госдумы и потребовать пропустить делегацию и поговорить с депутатами, ответственными за составление списков.

Всего перед зданием нижней палаты собралось несколько сотен москвичей. Охрана Госдумы предлагала собравшимся перед зданием парламента “освободить проход”.

Затем протестующие взялись за руки и пошли по прилегающим к зданию Госдумы улицам. Они скандировали “Собянина в отставку!” и “Защитим наши дома”. Затем колонна прошла к зданию приемной администрации президента на улице Ильинка. Собравшиеся заявили, что намерены подать обращения против программы реновации. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Люди, похоже, и правда рассчитывают дойти до Ильинки, где расположена приемная администрации президента pic.twitter.com/pnaZsyDwFS

— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 6 июня 2017 г.

Между тем РБК сообщает, что во вторник комитета Госдумы по транспорту и строительству поддержал проект поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилищного фонда в Москве. “Поступило 144 поправки, и 90 процентов учтены полностью или частично. Правительственные поправки учтены все, за исключением одной, из депутатских – большинство. Мы постарались максимально учесть то, что просили жители Москвы”. – заявил глава комитета Евгений Москвичев. По его словам, депутаты гарантировали право на суд, право выбора, право равнозначности и равноценности или денежной компенсации.

В феврале Владимир Путин поручил мэру Москвы Собянину снести все пятиэтажки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тысяч домов, общая площадь которых превышает 25 миллионов квадратных метров. В этих зданиях живут до 1,6 миллиона москвичей. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей.

2 мая правительство Москвы опубликовало предварительный перечень из 4566 домов, которые включены в голосование для участия в программе реновации жилищного фонда.

Программа реновации вызвала активные протесты москвичей. 14 мая В Москве митинг против сноса пятиэтажек собрал более 20 тысяч участников (

ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами “Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции”, “Частная собственность – основа права”, “Сначала жилье дольщикам, потом реновация”. Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы “Собянина в отставку!”.

28 мая в Черемушках прошло шествие и митинг объединенной оппозиции против программы реновации (

ВИДЕО). В акции приняли участие около пяти тысяч человек.