Понедельник, 5 июня 2017

В Одессе по запросу российского бюро Интерпола арестован гражданин России Ильдар Валиев, член “Хизб ут-тахрир”. Об этом в понедельник сообщило “Громадське ТБ” со ссылкой на Тагира Минибаева, однопартийца задержанного.

Валиев несколько лет назад выехал в Турцию, спасаясь от преследований на родине. Позже, когда отношения между Владимиром Путиным и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом улучшились, эмигрант перебрался на Украину. Вместе с ним в Одессе живут жена и четверо детей.

25 мая Валиев намеревался вылететь в Турцию по делам, однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту его задержала СБУ. Силовики сообщили, что несколькими днями раньше, 19-го числа, Россия объявила его в розыск. Эмигранта поместили в ИВС, а оттуда через три дня отправили по решению суда на 40 суток в СИЗО.

Апелляция на арест Валиева будет рассмотрена 8 июня в Малиновском райсуде Одессы.

По словам Минибаева, в России его товарищ заочно обвинен по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающей от 10 до 20 лет колонии.

На сайте центрального бюро Интерпола карточка Валиева отсутствует. В список террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга эмигрант также не включен.

В августе прошлого года суд в Чернигове обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить убежище члену “Хизб ут-тахрир” гражданину Таджикистана Машрабджону Хайдарову, который, нелегально въехав в страну из России, заявил об угрозе необоснованного уголовного преследования. ГМС отказала Хайдарову, сославшись на то, что “Хизб ут-тахрир” якобы причастна к подготовке боевиков. Однако адвокат и правозащитники опровергли в суде этот аргумент.