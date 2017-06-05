Понедельник, 5 июня 2017

Сегодня в “Мемориале” состоялся пресс-брифинг по карельскому делу Юрия Дмитриева. После вчерашнего закрытого заседания суда в Петрозаводске в Москву приехали дочь Дмитриева Екатерина Клодт и адвокат Виктор Ануфриев.

Адвокат рассказал, что девочка Наташа выступать в суде не будет. Ее дважды допрашивали на следствии, и показания оглашены в суде – абсолютно ничего бросающего тень на отца она не рассказала, подтвердив только, что он ее несколько раз фотографировал. В обвинении присутствуют лишь 9 из 144 приобщенных к делу фотографий – 3 маленьких “фотосессии”, в которых она сфотографирована “протокольно” с трех сторон. Остальные снимки, на взгляд экспертизы, никакого криминала не составляют – обычные семейные фото.

Под “развратными действиями” (вторая статья после “изготовления порнографии”) обвинение понимает то же фотографирование. Экспертиза, касающаяся третьего обвинения – в незаконном хранении оружия, – проведена самими же “людьми в погонах” и не смогла назвать “огнестрельным оружием” обломок старого ружья 60-летней давности.

Главное, на взгляд адвоката, – серьезные процессуальные нарушения в ходе следствия. Единственный довод обвинения – экспертиза – была назначена без уведомления Дмитриева и его адвоката, что прямо нарушает УПК: защита должна иметь право внести в постановление об экспертизе свои вопросы и высказать мнение о предлагаемых экспертах. Адвокат подал жалобу и ходатайство о повторной экспертизе, которые были отклонены.

Мне показались странными слова адвоката о том, что суд в Петрозаводске вряд ли удастся выиграть, поскольку это явная инициатива местных властей. Поэтому он серьезно рассчитывает на справедливое решение в апелляционной инстанции. Понятно стремление быть реалистом, но в адвокатском сообществе не особо принято демонстрировать пораженческую позицию. Возможно, впрочем, это сделано, чтобы показать реальную опасность ситуации и призвать к более активной общественной реакции. Пресс-брифинг так и назывался: “ЮРИЙ ДМИТРИЕВ. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО VS ДЕЛО ЖИЗНИ?”. Журналистам напомнили, что при обвинительном приговоре человеку с этими статьями нелегко будет выжить на зоне.

Другую тему поднял соратник Дмитриева по составлению Книг памяти – Анатолий Разумов, член Петербургской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Оказалось, что сегодня в Петрозаводском университете проходит круглый стол, призванный доказать, что захоронения в Сандармохе – дело рук финнов, расстрелявших там советских военнопленных. Именно это стремление переписать историю, по его мнению, и лежит в основе дмитриевского дела.

Сергей Кривенко, член постоянной комиссии СПЧ по исторической памяти, считает главной причиной преследований стремление властей не допустить присутствия 5 августа на традиционном Дне памяти в Сандармохе иностранных, в особенности украинских и польских, представителей. Официальные власти в этом году отказались его проводить, но Дмитриев продолжал организовывать мероприятие самостоятельно.

“Мы все – и мои дети, и папа, и Наташа – были одной семьей. Мне очень трудно пережить происходящее. Вчера я хотя бы смогла дотянуться до отца, которого охранял десяток спецназовцев. Зачем все это?” – сказала дочь и заплакала.

Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник