Понедельник, 5 июня 2017

Чемпиону мира по ММА, бывшему жителю Грозного Мураду Амриеву удалось покинуть здание транспортной прокуратуры в Брянске, где его пытались задержать чеченские силовики. Об этом сообщается на ФБ-странице Комитета по предотвращению пыток.

“Он выбежал из здания, прыгнул к знакомым в “Приору”, и они уехали”, – передавала “Медуза” слова юриста КППП Олега Хабибрахманова.

“Сказку про Колобка знаете? Ну так вот, в Брянске – типичная она, только, кажется, со счастливым концом. Все подробности позже, когда все будут в безопасности окончательно, – написала журналистка “Новой газеты Елена Милашина. – Неизвестные мишки и волки в масках сидят в растерянности у обочины рядом со своим автобусом и “Приорами” и пока чешут репу”.

Во вторник полиция вынесла постановление об освобождении Амриева. Однако, передавала “Новая газета”, у здания прокуратуры его поджидали чеченские силовики – двое полицейских оперативников в сопровождении спецназовцев в масках. Адвокат Петр Заикин опасался, что Амриева захватят силой прямо при выходе из здания.

В разговоре с адвокатами Амриева чеченский оперативник отказался отвечать, на каких основаниях силовики находятся в Брянске и почему они пытаются ограничить свободу передвижения спортсмена. На вопрос, по какой статье УК Амриев объявлен в розыск, силовик ответил: “Да какая разница”.

Как сообщается на ФБ-странице КППП, одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

4 июня Амриева сняли с поезда на станции Суземка в Брянской области и собирались этапировать в Грозный, где ему грозит расправа.

Амриев с 1 февраля находился в розыске по подозрению в изготовлении подложного документа (часть 3 статьи 327 УК). Поводом для возбуждения дела стала опечатка в паспорте. Эта уголовная статья не предусматривает наказания в виде лишения свободы, поэтому Амриева отправили в изолятор незаконно, указывают юристы Комитета по предотвращению пыток.

Амриев уже находился в розыске по этому обвинению, однако в 2014 году розыск был отменен. Как считают правозащитники, повторное объявление в розыск связано с тем, что начальник грозненской полиции Магомед Дашаев объявил ему кровную месть. Дашаев считает, что старший брат Амриева участвовал в покушении на него.

Оба брата живут за границей. Мурад Амриев ехал в Москву, чтобы подать документы на новую визу.

Юристы КППП, представляющие интересы эмигранта в ЕСПЧ, подали туда заявление с просьбой срочно обязать Россию принять обеспечительные меры для его безопасности. В частности, указывали правозащитники, власти страны должны признать задержание Амриева незаконным и немедленно освободить его из ИВС. Также они настаивают, чтобы эмигранта не вывозили в Чечню.

Амриев обратился к правозащитникам из КПП в 2013 году с жалобой на похищение и пытки. 25 августа 2013 года его затолкали в машину в центре Грозного и отвезли в городское управление МВД, где в течение двух суток избивали, пытали электричеством, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы, касающиеся покушения на Дашаева, совершенного в 2008 году.

В 2010 году Амриева уже допрашивали по этому делу. Его брат, которого Дашаев подозревал в преступлении, к тому времени жил в Германии.

27 августа Дашаев в сопровождении примерно 15 полицейских привез Амриева к родителям и потребовал, чтобы старший брат похищенного вернулся в Чечню. Семья ответила, что не может гарантировать этого. В таком случае, заметил Дашаев, вся ответственность за покушение ляжет на младшего брата.

На другой день от Амриева потребовали явиться в полицию, однако он проигнорировал вызов и покинул Чечню. Позже он уехал из России. За границей Амриев продолжил спортивную карьеру, став чемпионом мира по версии World Mixed Martial Arts Federation.

В 2014 году МВД Чечни подало к Амриеву и КПП иск о защите чести и достоинства, его рассматривал Ленинский райсуд Грозного. Ведомство пыталось привлечь “Грани”, освещавшие дело Амриева, в качестве соответчика, однако иск нашему изданию так и не был предъявлен. В итоге 30 марта 2015 года суд обязал Амриева и КПП опровергнуть публикацию “Граней”. Как отмечали адвокаты, решение в отношении “Граней” представляло собой “абсолютный юридический нонсенс”.