Понедельник, 5 июня 2017

В Нотр-Даме после нападения на полицейских. Фото: @mch2k

В Париже на ступенях собора Нотр-Дам неизвестный напал с молотком на трех полицейских. Об этом сообщает Le Monde.

Как позже уточнило Le Figaro со ссылкой на главу МВД Жерара Коллона, преступник выкрикивал: “Это за Сирию!”

Один из полицейских получил незначительную травму. Другой открыл по нападавшему стрельбу и ранил его в грудь. Преступник доставлен в больницу.

В самом соборе во время инцидента находились около 900 человек. Их заблокировали внутри, пояснив, что разыскивают возможного сообщника. В дальнейшем людей из Нотр-Дам выпустили; выходили они с поднятыми руками.

Район инцидента перекрыли. Полиция в твиттере призвала горожан и туристов избегать кварталов по соседству с собором.

Следствие ведут антитеррористическое подразделение уголовного розыска и Главное управление внутренней безопасности. По словам Коллона, кроме молотка у нападавшего обнаружили несколько кухонных ножей. Предполагается, что сообщников у преступника не было.

Нападавший оказался студентом из Алжира. Сообщается, что он живет в департаменте Валь-д’Уаз, непосредственно примыкающем к столице с севера. Студент назвал себя “солдатом халифата”, то есть “Исламского государства”.

В последние месяцы в Западной Европе прошел целый ряд террористических атак, совершенных исламистами. Последней громкой акцией стал теракт в центре Лондона вечером 3 июня. Жертвами преступления стали семь человек, ранения получили не меньше 36.