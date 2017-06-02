Понедельник, 5 июня 2017

Дмитрий Борко

02.06.2017

Нечисто конкретное убийство

В прениях сторон по делу об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова адвокаты семьи погибшего Ольга Михайлова и Вадим Прохоров заявили, что следствие не доказало причастность одного из подсудимых – Хамзата Бахаева – к преступлению. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

“Мы считаем, что подсудимые причастны к убийству, но СКР не предоставил достаточных доказательств вины Бахаева”, – заявила Михайлова. В подобном ключе высказался и Прохоров.

Оба юриста также заметили, что убийство остается нераскрытым, поскольку его действительные организаторы и заказчики не установлены. “Даже не все исполнители находятся на скамье подсудимых”, – отметила Михайлова.

Юрист добавила, что “корни убийства ведут к высшим должностным лицам как РФ, так и Чечни”.

В первый день прений, 1 июня, старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Мария Семененко заявила присяжным о неоспоримой виновности всех подсудимых. “Есть и другие причастные к делу, они пока не установлены, – добавила чиновница. – Но лишних на скамье подсудимых нет”.

Семененко также призвала заседателей признать всех подсудимых не заслуживающими снисхождения. Подсудимому, который сочтен заслуживающим снисхождения, не могут назначить срок больше двух третей максимального.

Слушания по существу дела продолжаются с 3 октября 2016 года в Московском окружном военном суде. Процесс ведет судья Юрий Житников. Помимо Семененко обвинение поддерживают гражданский прокурор Алексей Львович и военный прокурор Антуан Богданов.

На скамье подсудимых пять человек – помимо Бахаева это бывший офицер кадыровского батальона внутренних войск “Север” Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы и бывший сотрудник чеченской милиции Тамерлан Эскерханов. Каждому из них инкриминированы пункты “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу – смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру – пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Дадаев считается исполнителем убийства, а Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов – его непосредственными пособниками. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также “иных неустановленных лиц” выделены в отдельное производство.

12 января судья Житников по требованию прокуроров исключил из дела запись камеры наблюдения в подъезде дома Дадаева, свидетельствующую, по утверждению защиты обвиняемого, о его алиби на момент убийства.

11 апреля Житников удалил братьев Губашевых из зала до окончания прений сторон, обвинив подсудимых в пререкательствах. После удаления прокурор Семененко зачитала присяжным признательные показания Анзора Губашева, данные им на следствии 18 марта 2015 года, вскоре после ареста.

31 мая из зала до окончания прений был удален и Эскерханов. Таким образом, на слушаниях присутствуют лишь двое подсудимых – Дадаев и Бахаев.