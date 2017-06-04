Воскресенье, 4 июня 2017

Замкомандира 2-го оперативного батальона ОМОНа подполковник Вадим Котенев, признанный потерпевшим от действий фигуранта “дела 26 марта” Станислава Зимовца, выступил с показаниями на суде над политзеком. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала Тверского райсуда Москвы.

29 мая судья Елена Ермакова по ходатайству адвоката Светланы Сидоркиной отложила слушания, чтобы Зимовец мог изучить материалы дела (

ВИДЕО). Как выяснилось, следователь СКР в нарушение УПК не ознакомил обвиняемого с материалами.

На слушаниях 5 июня прокурор повторно зачитала обвинительное заключение: в связи с тем, что Зимовец 29-го числа подтвердил отказ от рассмотрения дела в особом порядке, разбирательство начато заново.

Затем последовал допрос Котенева. Он сообщил, что во время разгона антикоррупционной акции 26 марта на Тверской почувствовал удар ниже поясницы слева и, обернувшись, увидел половину кирпича. “Если бы не бронежилет, удар бы был сильнее. Бронежилет спас”, – заявил омоновец.

Сидоркина поинтересовалась, от каких повреждений предохраняет надетый омоновцем бронежилет 3-го класса защиты. “Точно не могу сказать”, – ответил Котенев. Он затруднился с ответом и на другой вопрос адвоката – как долго он испытывал боль. “Помню только, что боль была”, – заверил силовик.

Алексей Климов (слева) и Вадим Котенев в коридоре суда. Фото: Грани.Ру

Сам Зимовец, в прошлом служивший сапером в Чечне, заметил, что не понимает, с какой силой нужно бросить камень, чтобы через бронежилет можно было почувствовать удар.

Подсудимый также спросил, остался ли у Котенева след от попадания кирпича на униформе. На это омоновец ответил лишь, что камень “скатился по ноге”.

Рапорта в связи с попаданием кирпича подполковник не подавал. Тем не менее уже на другой день после акции его вызвали в СКР для дачи показаний как потерпевшего по делу.

В своих показаниях на следствии Котенев заявлял, что получил кровоподтек от удара кирпичом. Однако экспертиза это опровергла – как выяснилось, травму омоновцу причинили на тренировке в спортзале. На вопрос Сидоркиной, сообщал ли подполковник следователю о травме в спортзале, тот ответил утвердительно, но с третьего раза.

Котенев также сообщил, что на очной ставке Зимовец принес ему извинения. Как стало известно ранее, до самого окончания следствия политзек был лишен защиты, а следователь пытался его изнурить, чтобы легче добиться признательных показаний.

Выступая в процессе, омоновец сообщил, что был направлен на Тверскую для охраны порядка. “А бить детей – это тоже охрана порядка?” – спросил Зимовец. “Мы рассматриваем обвинение против вас, подсудимый”, – заявила на это прокурор.

После Котенева был допрошен эксперт по общественному порядку столичного УМВД Алексей Климов, который явился на Тверскую в гражданском и вел видеофиксацию “противоправных действий граждан на несанкционированном мероприятии”. “Граждане залезли на памятник (Пушкину. – Ред.), начали декламировать прокламации”, – рассказал Климов об антикоррупционной акции.

Полицейский заявил, что лично заснял, как Зимовец бросил кирпич в спину омоновцу. Поскольку при демонстранте были нож и пистолет, похожий на боевой пистолет Макарова, его решили задержать, добавил Климов. (В действительности Зимовец носил не боевой, а травматический пистолет, оформленный в соответствии с законом.)

При этом Климов утверждал, что подсудимый достал пистолет из сумки, тогда как политзек настаивает, что всегда носил его за поясом.

Сидоркина ходатайствовала о просмотре видеозаписи Климова в присутствии как его самого, так и Котенева. Судья Ермакова в ходатайстве отказала. Тогда адвокат предложила продемонстрировать видео на этом же заседании. Ермакова ответила, что это невозможно.

Следующее заседание процесса назначено на 14 июня, начало в 14 часов.

Зимовцу 32 года. Он приезжий из Волгограда; учился в Волжском гуманитарном институте – филиале Волгоградского университета. Придерживается националистических взглядов. Подписан на оппозиционные паблики, в том числе “Артподготовку” Вячеслава Мальцева.

26 марта Зимовец был задержан на Тверской и два дня спустя оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). 30-го числа демонстранта задержали уже по уголовному делу; 1 апреля судья Басманного райсуда Москвы Галина Грабовская (Демидович) отправила его в СИЗО. У родителей Зимовца в Волгограде прошел обыск.

Как и другим фигурантам “дела 26 марта”, Зимовцу вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Первоначально политзек по совету назначенного адвоката признал вину и пошел на соглашение с прокуратурой, однако после вступления в дело Сидоркиной отказался от признательных показаний и рассмотрения дела в особом порядке.