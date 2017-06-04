Воскресенье, 4 июня 2017

Полиция Лондона опубликовала имена двоих из трех террористов, убитых в британской столице в субботу вечером. Как сообщается на сайте ведомства, это 27-летний Хурам Шазад Бутт и 30-летний Рашид Редван. Оба они жили в районе Баркинг на востоке Лондона.

Хурам Шазад Бутт родился в Пакистане и имел британское подданство. Рашид Редван называл себя подданным Марокко и гражданином Ливии. Он также имел документы на имя 25-летнего Рашида Эльхдара.

Как отмечается, первый из террористов ранее привлекал внимание как полиции, так и MI5 – контрразведки страны, – однако данных о подготовке им теракта у ведомств не было. Второй исламист в поле зрения правоохранителей и контрразведчиков не попадал.

В субботу около 22 часов на Лондонском мосту фургон начал давить прохожих. Доехав до рынка Боро, трое террористов с ножами выскочили из машины и устроили резню. Несколько минут спустя полицейские застрелили преступников. На террористах были муляжи поясов шахидов, не имевшие внутри взрывчатки.

Это был третий теракт в Великобритании за последние два с половиной месяца. Жертвами атаки стали семь человек, в том числе приезжие из Франции и Канады. В больницах остаются 36 раненых, из них 21 в критическом состоянии. Среди раненых четверо полицейских. Ножевые ранения получили двое австралийцев, ранены также семеро французов, еще один гражданин Франции числится пропавшим без вести.

По делу об атаке в доме одного из террористов в Баркинге задержали 12 человек. Сообщалось, что один из задержанных уже освобожден.

4 июня ответственность за теракт взяло на себя “Исламское государство”. Проверить правдивость сообщения пока не представляется возможным.

Ранее в понедельник сообщалось, что личности всех трех террористов установлены. У одного из исламистов оказалось удостоверение личности, выданное в Ирландии. Как писали СМИ, этот террорист родился в Марокко, раньше жил в Дублине и был женат на женщине из Шотландии. В поле зрения ирландских служб безопасности не попадал.

Еще об одном террористе писали, что ему было 27 лет, он имел кличку Абз, а в 2016 году его сняли в документальном фильме о британских радикальных мусульманах. В этом фильме он размахивал флагом ИГ в лондонском Риджентс-парке. На другой видеозаписи убитый был запечатлен рядом с двумя исламскими проповедниками, хорошо известными британским спецслужбам своими экстремистскими взглядами. Один из друзей террориста сообщал, что покойный пытался вовлечь в радикальный ислам маленьких детей в парке, угощая их конфетами и давая деньги. Знакомые как минимум дважды жаловались на него в полицию.