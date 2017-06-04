Воскресенье, 4 июня 2017

Британская полиция установила личности всех троих террористов, убитых в Лондоне в субботу вечером, сообщает Би-Би-Си. Их имена пока не раскрываются. Это будет сделано, как только “позволит оперативная обстановка”, уточнили в столичной полиции.

Как передает The Guardian, в полиции Ирландии подтвердили, что у одного из убитых террористов было найдено удостоверение личности, выданное в этой стране. Предполагаемый участник теракта родился в Марокко, раньше жил в Дублине и был женат на женщине из Шотландии. При этом мужчина до теракта не попадал в поле зрения ирландских служб безопасности.

Другого предполагаемого террориста, 27-летнего мужчину, известного друзьям по кличке Абз, в 2016 году сняли в документальном фильме о радикальных мусульманах в Британии, он размахивал флагом “Исламского государства” в Риджентс-парке в Лондоне, передает Daily Mail. Кроме того, на другой видеозаписи убитый был запечатлен рядом с двумя исламскими проповедниками, хорошо известными британским спецслужбам своими экстремистскими взглядами. Также, по словам одного из друзей подозреваемого, он пытался вовлечь в радикальный ислам маленьких детей в парке, угощая их конфетами и давая деньги. Знакомые как минимум дважды жаловались на него в полицию.

В воскресенье вечером появилось заявление о том, что ответственность за теракт взяло на себя “Исламское государство”. Эту информацию распространило агентство Amaq, связанное с ИГ. Проверить ее подлинность не представляется возможным.

По делу о теракту в понедельник проходят обыски в лондонских районах Ньюхэм и Баркинг. Накануне в Баркинге полиция задержала 12 человек в доме, где жил один из террористов. Из 12 задержанных один уже освобожден.

Знакомый одного из террористов рассказал Би-Би-Си, что предупреждал полицию о его подозрительной реакции на один из предыдущих терактов. “Как большинство радикалов, он готов был оправдать что угодно. В тот день я понял, что должен сообщить властям, – сказал собеседник. – Я внес свой вклад, но власти не прислушались”.

Жертвами теракта стали семь человек, в том числе приезжие из Франции и Канады. В больницах остаются 36 раненых, из них 21 в критическом состоянии. Среди раненых четверо полицейских. Ножевые ранения получили двое австралийцев, ранены также семеро французов, еще один гражданин Франции числится пропавшим без вести.

В субботу около 22 часов на Лондонском мосту фургон стал давить прохожих. Доехав до рынка Боро, трое террористов с ножами выскочили из машины и устроили резню. Несколько минут спустя полицейские застрелили преступников. На террористах были фальшивые пояса шахидов без взрывчатки.

Это третий теракт в британской столице за последние месяцы. 22 марта шесть человек, включая нападавшего, погибли и 50 были ранены в результате нападения около здания парламента. Террорист Халид Масуд на автомобиле врезался в прохожих на Вестминстерском мосту, затем вышел из машины и с ножом побежал к парламенту, где был застрелен полицейскими.

22 мая 22 человека погибли и 116 были ранены в результате взрыва, устроенного смертником на “Манчестер-арене”. Нападавший – 22-летний Салман Абеди – взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала, когда зрители расходились после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.

Как отметила премьер-министр Британии Мэй, с конца марта британские спецслужбы предотвратили пять терактов.