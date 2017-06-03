Суббота, 3 июня 2017

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным назначена на 15 июня, сообщается на сайте Кремля. Общение с народом состоится через три дня после массовой акции протеста, анонсированной лидером Партии прогресса Алексеем Навальным.

Прямой эфир с Путиным, как обычно, начнется в полдень по московскому времени. Прямую линию будут транслировать федеральные телеканалы и радиостанции. Задавать вопросы предлагается через sms, соцсети или специальное мобильное приложение.

Первоначально прямая линия должна была состоятся в середине апреля. В конце марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что мероприятие состоится “чуть позже”. 2 апреля пресс-секретарь сказал, что в переносе прямой линии “нет политической подоплеки”, а дату изменили из-за графика президента. По словам Пескова, версия о связи этого решения с актикоррупционными митингами “не имеет правдоподобного вида”.

12 апреля Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК “Он вам не Димон” о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. “Давайте 12 июня выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки, – написал политик. – Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами – лучшие три человека”.

29 апреля оппозиционер подал в мэрию Москвы уведомление об акции. В заявке маршрут шествия указан от площади Тверской заставы до Охотного Ряда, где запланирован митинг. Предполагаемое число участников – 15 тысяч человек. Цель акции обозначена как “выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России”. 31 мая власти Москвы предложили организаторам перенести акцию с Тверской улицы на проспект Сахарова либо на юго-восток города. Организаторы заявили, что будут настаивать на первоначальном варианте маршрута.

Первая антикоррупционная акция прошла 26 марта в десятках городов России. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны (

ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. Более 65 задержанных отправили под административный арест.