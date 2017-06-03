Суббота, 3 июня 2017

Россия запретила въезд Александру Ходаковскому, бывшему командиру бригады “Восток” боевиков ДНР. Об этом бывший полевой командир заявил в эфире интернет-канала “Диалог”.

“Я сам отчасти нахожусь под отдельными способами воздействия. У меня уже две бумажки, запрещающие въезд в Россию, валяются. Я не могу понять, почему я, например, не могу увидеть своих детей”, – сказал Ходаковский.

Бывший боевик подчеркнул, что не понимает причины запрета: “Для меня это тоже непонятно за что. Если я антироссийский деятель, то, пожалуйста, инкриминируйте мне что-нибудь. Если нет, то что это за методика воздействия? Вы меня к какому-то знаменателю пытаетесь подвести?” По мнению Ходаковского, такими действиями “система больше вредит сама себе”.

29 мая в Туле полицейские задержали бывшего министра образования ДНР Татьяну Мармазову. Тульский горсуд отказал Мармазовой в продлении разрешения на временное проживание в России. Полицейские угрожали экс-чиновнице сепаратистов составлением протокола и выдворением на Украину. Из-за этого возник общественный резонанс, депутат Госдумы Сергей Шаргунов написал запрос в МВД с просьбой взять ситуацию под контроль. В итоге Мармазову отпустили, но обязали самостоятельно покинуть страну.